داليا مصطفى برفقة ابنائها في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتعالقت داليا مصطفى برفقة اولادها بإطلالة مبهجه، ولوك ساحر من امام البحر انالت اعجاب متابعيها.

وعلقت علي الصوره:" وحشتوني".

قصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمر والذى يقومبدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرفي ذلك.