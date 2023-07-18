الزمالك يدرس مشاركة هذا اللاعب في البطولة العربية لتسويقه

يدرس نادي الزمالك مشاركة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في البطولة العربية، بدلا من الاعتماد على الحارس محمد صبحي العنصر الأساسي للفريق.

ووفقا للإعلامي أمير هشام والذي ذكر خلال برنامجه التليفزيوني، فإن مشاركة عواد في البطولة العربية، تأتي من أجل تسويقه والنجاح في الحصول على عرض لمغادرته قبل نهاية عقده بموسم.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في البطولة العربية، حيث أنه ممثل مصر الوحيد في المسابقة العربية للأندية.

ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم ناديي اللاب والنصر السعوديين، بالإضافة إلى الاتحاد المنستيري التونسي.

ويفتتح الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنسيتري، ثم الشباب السعودي، قبل أن يختتم مبارياته بدور المجموعات أمام النصر فريق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.