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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب ضربات روسية.. أوكرانيا تعلن تضرر ميناء أوديسا بخسائر بالغة

ميناء أوديسا - أرشيفية
ميناء أوديسا - أرشيفية

أعلنت السلطات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الروسية أصابت أجزاء من ميناء أوديسا الأوكراني بأضرار.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، إن الهجوم الروسي على ميناء أوديسا يعرض حياة الملايين ممن يعتمدون على صادراتنا الغذائية للخطر.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر ل "رويترز"، أن سفينة أخيرة غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في وقت مبكر، وذلك بموجب اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود توسطت فيه الأمم المتحدة وذلك قبل حلول موعد نهائي ينقضي به سريان الاتفاق.

ولم توافق روسيا على تسجيل أي سفن جديدة منذ 27 يونيو الماضي وسينتهي أجل الاتفاق إلا إذا وافقت موسكو على تمديده.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ينتظر رداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح لتمديد الاتفاق.

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