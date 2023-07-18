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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن القبض على مواطنة نقلت معلومات خطيرة إلى المخابرات الأوكرانية

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال امرأة في مدينة أوجليش بمقاطعة ياروسلافل كانت تجمع بيانات لتنفيذ عمل إرهابي بتوجيه من المخابرات الأوكرانية.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له، إن المواطنة الروسية التي تم اعتقالها من مواليد عام 1987، وكانت تقوم بجمع ونقل معلومات عن أحد مرافق البنية التحتية الحيوية في مقاطعة ياروسلافل بهدف تنفيذ هجوم إرهابي، وذلك  بناء على تعليمات من المخابرات الأوكرانية.

ووفقا لبيان الأمن الفيدرالي الروسي، فقد تم العثور على مراسلات مع الشخص الذي يتواصل مع المواطنة الروسية في أوكرانيا، حيث ناقشا الجريمة المخطط لها.

وأوضح الأمن الروسي في بانه، أن المواطنة الروسية تواصلت مع المنسق الأوكراني ووعدت بنقل إحداثيات محطة الطاقة الكهرومائية في أوجليش التي تبعد حوالي 200 كم شمال شرق موسكو، لتنظيم هجوم إرهابي عليها باستخدام طائرات مسيرة.

ونشرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية لقطات فيديو توثق أنشطة العميلة ولحظة احتجازها، وتم رفع قضية جنائية بحقها بموجب مادة التحضير لعمل إرهابي.

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