خسائر فادحة لأكبر شركة صينية خلال عامي 2021 و2022

أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" يوم الإثنين أنها خسرت 581.9 مليار يوان (81.1 مليار دولار، 62 مليار جنيه إسترليني) خلال عامي 2021 و 2022، بعد أن تخلفت عن سداد ديونها في أواخر عام 2021.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأتي هذه الخسائر الفادحة في ظل تأثر المطور الصيني بشدة بأزمة سوق العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يعاني من ديون تقدر بنحو 300 مليار دولار.

وقالت الشركة في إيداعات لبورصة هونج كونج إن الخسائر ترجع إلى عدة أسباب، من بينها انخفاض قيمة العقارات والأصول الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتم تعليق تداول أسهم الشركة، التي كانت في يوم من الأيام مطور العقارات الأكثر مبيعًا في الصين، منذ مارس 2020، حيث تواجه إيفرجراند صعوبات في سداد ديونها والتي بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين.

تسببت قواعد جديدة للتحكم في مبالغ القروض التي يمكن للشركات العقارية الكبرى اقتراضها في الصين في هز صناعة العقارات في البلاد في عام 2020.

وفي العام التالي، فشلت إيفرجراند في سداد الفائدة على حوالي 1.2 مليار دولار من القروض الدولية وخسرت موعدها النهائي. تفاقمت مشاكلها المالية في صناعة العقارات بالبلاد، مع تخلف سلسلة من المطورين الآخرين عن سداد ديونهم وترك مشاريع بناء غير مكتملة في جميع أنحاء البلاد. وفي وقت سابق من هذا العام، وضعت إيفرجراند خططًا لإعادة هيكلة حوالي 20 مليار دولار من الديون الخارجية.

ازدادت ديون إيفرجراند بشكل كبير لتتجاوز 300 مليار دولار بسبب توسعها القوي لتصبح واحدة من أكبر الشركات في الصين. وخلال العقد ونصف الماضي، توسعت الشركة في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الرياضة والترفيه وصناعة السيارات الكهربائية.