ضبط 8 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا - كفر البطيخ – كفر سعد) وأقسام شرطة (ثان دمياط – السرو - رأس البر – دمياط الجديدة).

أسفرت جهودها عن ضبط (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - عدد 3 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (8 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .