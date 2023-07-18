ع الزيرو ومرعى البريمو.. 5 أفلام تنافس على شباك التذاكر الشهر المقبل

تستعد دور العرض السينمائية شهر أغسطس المقبل لاستقبال 5 أفلام جديدة بعد موسم عيد الأضحى .

ونستعرض تفاصيل أبرز الأفلام:

فيلم ع الزيرو

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح فيلم "ع الزيرو" يوم 2 أغسطس المقبل.

أطلقت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي لفيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم استعدادًا لعرضه قريبًا بدور العرض السينمائي.

وتصدر البوستر الفنان محمد رمضان والطفل منذر مهران.

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

مرعى البريمو

كما يستعد النجم محمد هنيدى لطرح فيلمه "مرعى البريمو" يوم 2 أغسطس المقبل .

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مرعي البريمو، والذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي وغادة عادل، البرومو الأول.

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائيةمنها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

طرح الفنان محمد هنيدي البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد مرعي البريمو وذلك استعداد لطرحه في دور العرضالسينمائي خلال شهر أغسطس المقبل.

وتصدر هنيدي البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصوروالفيديوهات الشهير انستجرام : مرعي البريمو استنو مفاجأة وفيلم على أعلي مستوى بإذن الله.

أبو نسب

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن موعد طرح فيلم “أبو نسب” بطولة الفنان محمد إمام.

وردت ياسمين صبري على سؤال احد متابعيها على خاصية Ask بتطبيق انستجرام حول موعد طرح الفيلم.

وقالت ياسمين صبري :" الشهر الجاى.. شهر ٨".

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وش فى وش



يستعد صناع فيلم وش في وش بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل عرض العمل بالسينمات قريبًا، وحسمت الشركة المنتجة جدل موعد عرضه، حيث أكدت في بيان أنه من المقرر عرض العمل 18 أغسطس المقبل.

فيلم وش في وش، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح بعد أنا جمعهما مسلسل عائلة زيزي، ومسلسل قابيل، ومسلسل العائدون، مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل جراند أوتيل، فيلم 122، فيلم الخلية.

فيلم وش فى وش بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، والعمل من إنتاج كل من أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف ومنهم، خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

البطة الصفرا



يستعد أبطال فيلم الصفرا لطرح الفيلم يوم 7 أغسطس فى السينمات.



وانتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.



ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.