الضرائب : لم نستبعد اي مرشح في مسابقة مديري العموم

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، انها لم تصدر او تحسم نهائيا الاسماء المرشحة للتعيين في وظائف مديري عموم علي مستوي المصلحة.

وقال الدكتور فايز الضباعني رئيس المصلحة في قراره الصادر اليوم وحصل صدي البلد علي نسخة منه، أن المصلحة ملتزمة بمعايير الشفافية والنزاهة لإتاحة كافة المعلومات والبيانات الداعمة للجان المختصة لمباشرة سلطاتها التقديرية لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة بالمسابقة.

اشار الضباعني الي قرار حسم الاسماء المرشحة لم تتم من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية بصورة نهائية .

أوضح أن عمليات اختيار الموظفين تجري من خلال ضوابط وقواعد حاكمة ولجان وأكثر شفافية .

وشهدت مصلحة الضرائب حالة من البلبلة خلال الأيام القلائل الماضية بعد تردد أنباء عن استبعاد بعض المرشحين من مسابقة مديري العموم بمصلحة الضرائب بموجب القرار رقم ٢لسنة ٢٠٢٢، إذ تقدم المرشحين لشغل منصب مدير عام بتظلم جراء عدم اختيارهم .

و دشن عدد من الموظفين جروبات علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتقديم التظلمات لمصلحة الضرائب بعد تردد أنباء عن استبعادهم من الترشح خصوصا وأن بعض منهم مازالوا في الخدمة ولم يتبقي لتقاعدهم سوي عام واحد علي الاقل .