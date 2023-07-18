رئيس كينيا يشيد برؤية السيسي والتعاون مع مصر لتنمية واستقرار أفريقيا

أشاد الرئيس الكينى ويليام روتو بدعم مصر الدائم وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضايا حفظ أمن واستقرار القارة الإفريقية والعمل على تحقيق التنمية الشاملة لشعوب القارة.. وقال: إن التعاون الكينى- المصري "مسالة حيوية من أجل إفريقيا ناهضة ومزدهرة".



ونوه الرئيس الكينى- في تصريحات لصحفة "ستار" الأوسع انتشارا والتي تصدر فى نيروبى- إلى أن كينيا ومصر ستعملان معا على دعم التجارة وتحسين مناخ الاستثمار من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا.. داعيا الأطراف السودانية إلى وقف فورى لإطلاق النيران وهو ما تتفق فيه وجهتا النظر المصرية والكينية.



وشدد الرئيس الكيني على عمق الروابط التاريخية بين نيروبى والقاهرة وهو ما تبدى فى مشاوراته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة التنسيقية نصف السنوية الخامسة للكيانات الاقتصادية الإفريقية التي استضافتها العاصمة الكينية(نيروبي) هذا الأسبوع.

وقال رئيس كينيا: ان مسارى " ايجاد " و"جدة " هما السبيل لإنهاء الصراع الدائر فى السودان، و انه يجب أن يتضافر كلا المسارين معا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار فى السودان .



وأضاف: أن الاتحاد الإفريقي يدفع بقوة باتجاه تقدير المساعدة الإنسانية اللازمة لأبناء الشعب السوداني وحماية اللاجئين وإعادة تنشيط العملية السياسية بين الأطراف السودانية.



ولفت الرئيس الكينى إلى أنه - باعتباره رئيسا للجنة الرباعية المنبثقة عن الهيئة الحكومية للتنمية (ايجاد) حول السودان- سيواصل اتصالاته على المستوى الرئاسي فيما يتعلق بجهود عودة الحياة في السودان إلى طبيعيتها ودعم الدول التي تستضيف لاجئيه.



يذكر أن الهيئة الحكومية للتنمية(إيجاد)هي منظمة شبه إقليمية مقرها جيبوتي، وترعى التعاون والتكامل الإقليمي في منطقة شرق إفريقيا وتم تأسيسها في عام 1986 من جانب ست دول تعاني من الجفاف في شرق إفريقيا وهي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وأوغندا.. واجتمع رؤساء الدول في جيبوتي في يناير 1986 لتوقيع الاتفاقية الذي أطلق عليها رسميًا (ايجاد) ومقرها جيبوتي.. وأصبحت دولة إريتريا العضو السابع بعد نيلها الاستقلال في عام 1993، وفي مارس عام 1996 قام رؤساء الدول بتعديل ميثاق الايجاد في نيروبي وتنشيطها تحت اسم جديد "الهيئة الحكومية للتنمية".