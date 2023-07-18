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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بروتوكول تعاون فى مجال التدريب بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية

صدى البلد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية بمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات في قطاع التعدين والذى يقام خلال  الفترة من يوليو 2023 إلى يوليو 2024.

وأكد الملا أن الاستمرار فى تدريب وتأهيل وصقل خبرات الكوادر التعدينية عنصر رئيسى فى رؤية تطوير وتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينية، لافتاً إلى التعاون الإيجابى مع لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية بمصر  والذى يشهد تنامياً مستمراً.

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر .

مذكرتى تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركة لينسبريدج الاسترالية

كما شهد وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وفوسفات مصر وشركة لينسبريدج الاسترالية .

المذكرة الأولى  لتنفيذ وتشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ووقعها  الجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وبريان ويسونالرئيس التنفيذي لشركة لينسبريدج .

وجاءت مذكرة التفاهم الثانية  بين شركة فوسفات مصر وشركة لينسبريدج الاسترالية بشأن توريد خام الفوسفات اللازم لمشروع مصنع حامض الفوسفوريك فى المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ووقعها مذكرة التفاهم الجيولوجي محمد عبد العظيم رئيس  شركة فوسفات مصر وبريان ويسون-الرئيس التنفيذي للشركة  وكلايد ويسون -المدير التنفيذي للشركة الأسترالية .
وعقب التوقيع اكد الملا على ان هناك اهتمام من الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها، و ان مشروع حامض الفوسفوريك يجسد استراتيجية الوزارة فى استغلال الثروات التعدينية .

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