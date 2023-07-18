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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سجلت رقما قياسيا.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة بـ فرنسا

موجة حر
موجة حر

ذكرت قناة “تي إف-1” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أول ذروة لارتفاع درجات الحرارة في كورسيكا، حيث تجاوزت 40 درجة مئوية، وتم تسجيل رقم قياسي في درجات الحرارة بالوديان الجبلية في جبال البرانس.

وقدمت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية "ميتيو فرانس" مستوى "برتقالي" من خطر الطقس في سبع مقاطعات جنوبية من البلاد وسط درجات حرارة عالية.

وتعرضت بروفانس وأوكسيتانيا وكورسيكا للموجة الأولى من الحرارة الشديدة.

وفي كورسيكا، تم إنشاء موجة حرارة 40 درجة، حتى في الليل، بقيت درجات حرارة عالية، والتي لم تقل عن 27 درجة.

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وأشارت "ميتيو فرانس" إلى أنه بسبب هبوب رياح دافئة قوية وجافة من الجبال إلى الوادي، ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير معتاد في الوديان الجبلية لجبال البرانس، في بلديات فردان وسيرالونج، الواقعة على ارتفاع فوق 500 متر فوق مستوى سطح البحر.

كما تجاوزت درجات الحرارة هناك 40 درجة مئوية.

فرنسا درجات الحرارة جبال البرانس ميتيو فرانس

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