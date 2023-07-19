تناول الطماطم في هذا التوقيت له فوائد مذهلة

تعد الطماطم من أفضل وأهم أنواع الأطعمة التي اعتاد الناس تناولها وهي بالفعل غنية بالفوائد الصحي، وفوائد الطماطم على الريق عديدة ومهمة، والطماطم هي نوع من الفواكه وليس الخضروات كما يظن الكثيرون ، وتحتوي الطماطم على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين سي وأ والكاروتين اضافة الى الالياف الغذائية والمعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم.

وتحمل الطماطم فائدة صحية كبيرة للجسم في حال تناولها في الصباح على الريق، نرصد فوائد تناول الطماطم في الصباح وفقا لموقع cookedandloved

فوائد تناول الطماطم في الصباح

⁃ تناول الطماطم في الصباح على الريق يساعد في الوقاية من انواع مختلفة من السرطان منها سرطان الرئة وسرطان القولون و البروستاتا والمستقيم وذلك بسبب محتواها الكبير من مضادات الاكسدة ومادة الليكوبين.

⁃ تعالج الطماطم على الريق مشاكل الجهاز الهضمي وتساعد على تحسين الهضم ومنع الامساك اضافة الى زيادة امتصاص العناصر الغذائية من قبل الجسم بسبب الالياف الموجودة فيها.

⁃ تعتبر الطماطم على الريق من افضل مصادر الغذاء التي يمكن تناولها لتقوية الدم ومنع الاصابة بفقر الدم، كونها غنية بالحديد.

⁃ فوائد الطماطم على الريق فعال في عملية انقاص الوزن، كونها قليلة السعرات الحرارية وغنية بالالياف والماء.

⁃ تحمي الطماطم على الريق من الاصابة بمرض هشاشة العظام بسبب محتواها من فيتامين ك والليكوبين.

⁃ تحمي الطماطم على الريق الكلى من الامراض كما تساعد الكلى في عملية تصفية الدم وذلك بسبب احتوائها على عناصر غذائية عديدة.

⁃ تحمى من أمراض القلب فهى غنية بفيتامين B6، الذى يعتبر أفضل وسيلة للوقاية من أمراض القلب.

⁃ تخفض الكولسترول حيث تتميز الطماطم بغناها بالألياف التى تزيد من مستويات الكولسترول الجيد وتخفض الكولسترول السيئ، كل ذلك بفضل وجود مادة النياسين بها.

⁃ يسهم تناول الطماطم على الريق في علاج الاحتقان المرافق لامراض الجهاز التنفسي اضافة الى تخفيف احتقان القصبات الهوائية.

⁃ غني بالألياف الطبيعية التى تساعد على تحسين حالة الجهاز الهضمي خاصة القولون والكبد ويقي من الاصابة بالإمساك المزمن وكذلك الإسهال.

⁃ يمنع من الاصابة بحصوات الكلي والمرارة.

⁃ يحسن من مظهر الشعر وملمسه، فهو غني بفيتامين k الذي يساعد على تقوية الشعر ومنحه المظهر الصحي.

⁃ يحتوي على عناصر تمنع تلف خلايا البشرة وظهور حب الشباب والبثور.

⁃ يقوي من صلابة العظام لقدرته على رفع نسبة الكالسيوم في الجسم.

⁃ يحمي من خطر الاصابة بجلطات الدّم ،علاوة على ذلك يقلل من إفراز هرمون التوتر ،ويقوي الجهاز المناعي بالجسم.

⁃ تعتبر الطماطم علاجا فعالا لالتهابات المفاصل، وذلك من خلال مزجها مع الزيت وتسخينها حتى تتبخر ثم وضعها على المناطق المصابة بالالتهاب