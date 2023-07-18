2025 تكتب نهاية الإنترنت| 3 انفجارات شمسية تعطل الاتصالات تمهيدا للانفجار المدمر.. تفاصيل

هل تتخيل أن يكون العالم بلا انترنت؟ .. هكذا كان تسائل الجميع عندما خرجت تقرير الصحف الغربية تتحدث عن أبحاث علمية رصدت احتمالية حدوث انفجارات شمسية في 2025 قد تؤدي إلى توقف كامل لخدمات الانترنت بالعالم، وظن الكثيرون أن تلك الأبحاث تبالغ في تقديرات آثار تلك الظواهر الكونية، ولكن ما حدث خلال هذا الأسبوع من آثار حقيقية على خدمات الاتصالات الدولية نتيجة انفجارات شمسسية تعد بحق ارهاصات لنهاية عالم الانترنت.

والانفجار الشمسي أو التوهج الشمسي، هو وميض مفاجئ يزيد من سطوع الشمس، وعادةً ما يُرصد بالقرب من سطحها وعلى مقربة من مجموعات البقع الشمسية، وغالبًا ما تصاحب الانبعاثات الكتلية الإكليلية الانفجارات القوية، ولكن ليس دائمًا. بالكاد يمكن رصد حتى أقوى الانفجارات ضمن الإشعاع الشمسي الكلي، وتحدث الانفجارات الشمسية في طيف بمقادير قياسية؛ تكفي طاقةٌ مقدارها 1020 جول عادةً لإنتاج حدث يمكن رصده بوضوح، في حين أن الأحداث الكبيرة يمكن أن تطلق طاقةً تصل حتى 1025 جول.

توهجات شمسية بهذا الأسبوع تعطل الاتصالات 14 دقيقة

ووفقا لما نشرته صحيفة iz الروسية، فقد وقعت ثلاثة مشاعل قوية، على الشمس يوم الأحد 16 يوليو، أحدها أدى إلى انقطاع الاتصالات على الأرض، وذلك وفق تقرير نشره معهد الجيوفيزياء التطبيقية الذي سمي على اسم الأكاديمي إ. ك. فيدوروف، وجاء فيه أنه في الساعة 11:26 بتوقيت موسكو ، تم تسجيل توهج M1.1 لمدة 14 دقيقة في نطاق الأشعة السينية في مجموعة البقع الشمسية 3372 (N21E30). جاء تفشي التوهج مصحوبًا بتعطيل الاتصالات اللاسلكية عالية التردد، كما يقول الموقع الإلكتروني للمعهد.

وذكر التقرير أنه حدث فاشيان آخران في الساعة 18:08 و 20:46. استمروا 15 و 28 دقيقة على التوالي، ويقول الخبراء إن العواصف الشمسية تحتوي على نبضات كهرومغناطيسية يمكن أن تسبب تأثيرات مدمرة على الأرض إذا كانت كبيرة بما يكفي، لذلك، في رأيهم، يمكن لبعض أنظمة الطاقة أن تنهار أو تنطفئ تمامًا.

كارثة 2025

وفي وقت سابق ، في 11 يوليو ، قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أنه في عام 2025، يمكن أن تتسبب عاصفة شمسية قوية في "نهاية العالم على الإنترنت"، وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أنه في عام 2025 ، يمكن أن تتسبب عاصفة شمسية قوية في "نهاية العالم على الإنترنت"، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وأشار الخبراء أيضًا إلى أن الخبراء لاحظوا "مزيدًا من البقع الشمسية والتوهجات" أكثر مما كان متوقعًا ، وهم قلقون حيال ذلك ، كما تلاحظ NSN، وقد تم تسجيل دورات الطاقة الشمسية منذ عام 1755، عندما أكملت الشمس 25 دورة ، لكن الدورة الأخيرة تختلف عن الدورات السابقة، ويقول الخبراء إنه تسارع ويمر أسرع بكثير من المعتاد ، وفقًا لموقع kp.ru.

قد يكون سببا في الصيف الحار

في عام 2021 ، صرحت الباحثة الأمريكية سانجيتا أدبو جيوتي أن التوهجات الشمسية القوية يمكن أن تؤدي إلى قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه ، اعترفت لاحقًا بأن هذا لن يؤدي إلى إغلاق كامل للإنترنت ، وهي نفسها تأسف لاستخدام هذه العبارة، وأضاف صحفيو الصحيفة البريطانية أن وكالة ناسا لم تعلق على احتمالية انتهاء الإنترنت بسبب عاصفة شمسية عام 2025 ، حسبما ذكرت قناة 360 التلفزيونية .

وفي يونيو ، أخبر إيغور شكراديوك ، منسق برنامج تخضير الصناعة في مركز الحفاظ على الحياة البرية ، إزفستيا أن النشاط الشمسي العالي قد يؤدي إلى صيف حار جدًا على الأرض، وأشار عالم البيئة أيضًا إلى أنه خلال فترات الشمس النشطة، هناك المزيد من العواصف المغناطيسية الأرضية ، مما يؤثر على رفاهية الأشخاص الحساسين للطقس ويؤدي إلى تعطيل الاتصالات اللاسلكية في خطوط العرض القطبية.

في أبريل ، غطت عاصفة مغناطيسية قوية الأرض، كما لوحظ في مختبر الأشعة السينية لعلم الفلك الشمسي التابع للمعهد الفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية ، فقد بدأت في 23 أبريل ، ووصل مستواها G1 ، لكن العاصفة توسعت تدريجياً ووصلت إلى المستوى G4، واستمرت عدة أيام مع استراحة قصيرة، كما لاحظت IA Regnum ، فإن المستوى G4 قوي للغاية ، فهو ينطوي على اضطرابات في اتصالات الموجات القصيرة وساعات عديدة من أعطال الملاحة ، فضلاً عن الفولتية في الشبكات الصناعية.

دائما غير مرئية

تؤثر الانفجارات الشمسية على جميع طبقات الغلاف الشمسي (الغلاف الضوئي والغلاف اللوني والهالة)، حيث يُسخن الوسط البلازمي لتصل حرارته إلى عشرات ملايين كلفن، بينما تُسرع الإلكترونات والبروتونات والأيونات الثقيلة إلى سرعة الضوء تقريبًا، وتنتج الانفجارات الشمسية إشعاعًا كهرومغناطيسيًا بجميع الأطوال الموجية عبر الطيف الكهرومغناطيسي، بدءًا من الموجات الراديوية إلى أشعة جاما. تتوزع معظم الطاقة على ترددات خارج الطيف المرئي وبالتالي فإن غالبية الانفجارات غير مرئية للعين المجردة ويجب رصدها باستعمال أدوات خاصة.

وتحدث الانفجارات الشمسية في المناطق النشطة حول البقع الشمسية، حيث تخترق الحقول المغناطيسية الشديدة الغلاف الضوئي لتربط الهالة بالجزء الداخلي للشمس. تنبع طاقة الانفجارات الشمسية من الإطلاق المفاجئ (خلال دقائق إلى عشرات الدقائق) للطاقة المغناطيسية المُخزنة في الهالة، وقد ينتج هذا الإطلاق انبعاثات كتلة إكليلية (سي إم إي)، على الرغم من أن العلاقة بين سي إم بي والانفجارات الشمسية لا تزال غير مفهومةً جيدًا.

ويمكن أن تؤثر الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الانفجارات الشمسية على الغلاف الأيوني للأرض ويمكن أن تعطل الاتصالات الرادوية بعيدة المدى. قد يؤدي الانبعاثات الراديوية المباشرة ذات الأطوال الموجية العشرية إلى تشويش عمل الرادارات والأجهزة الأخرى التي تستخدم هذه الترددات.