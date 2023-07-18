تحرك عسكري عاجل من بولندا على حدود بيلاروس

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الثلاثاء، إن بولندا نقلت لواءين عسكريين إلى الحدود الشرقية بسبب وصول مجموعة فاجنر إلى بيلاروس.

وقال بلاشتشاك، للصحفيين في نيويورك، “نحن ندرك التهديدات التي تحدث في الشرق. نحن نعلم أن مجموعة فاجنر تم نقلها إلى بيلاروس. في هذا الصدد، قمنا بتعزيز شرق بولندا من خلال إعادة نشر الوحدات العسكرية مع المعدات من الغرب”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن الألوية 12 و17. أحدهما متمركز في كولنا، في قاعدة جديدة افتتحت يوم السبت الماضي، والثاني في بيلايا بودلاسكا، أي بالقرب من الحدود".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع في مينسك، صراحة، أن أعضاء فاجنر، يدربون القوات البيلاروسية، ويتبادلون الخبرة الميدانية التي اكتسبوها من الصراع الأوكراني.

وقالت الوزارة البيلاروسية أيضا، إنها وضعت “خارطة طريق” للتدريب العسكري مع قيادة فاجنر.

كما نشرت وسيلة إخبارية تابعة للوزارة، مقطع فيديو، يُظهر تدريبات مع قوات الدفاع الإقليمي البيلاروسية، شارك فيها مدربون من فاجنر.