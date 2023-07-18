صدى البلد يكشف التفاصيل المالية لتعاقد الأهلي مع إمام عاشور

يعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة عن صفقة إنضمام إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي لمدة خمس سنوات مقبلة، وأنهي أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي كافة الأمور الخاصة بتوقيع العقود مع النادي الدنماركي الذي سيحصل علي 3 ملايين دولار بنظام القسط.

ووقع اللاعب علي تعاقد يربطه بالأهلي لمدة خمس سنوات علي أن يحصل في الموسم الأول علي 13 مليون جنيه ثم 14 في الثاني و15 في الثالث ثم 15.5 في الرابع و16 مليون في الموسم الأخير، كما سيوفر الأهلي عقد إعلاني للاعب سنوياً.

ومن المقرر أن يكمل اللاعب برنامجه التأهيلي خلال الساعات القليلة المقبلة في معسكر الأهلي علي ان يبدأ الإنتظام في التدريبات الجماعية عقب نهاية الموسم الحالي، وفي إتجاه أخر..تمسك مصطفي فتحي الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي والمعار الي بيراميدز بالأنتقال للأهلي.