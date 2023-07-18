بعد رحيل أيمن أشرف.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة له

وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي رسالة إلى أيمن أشرف بعد رحيله عن الأهلي .

ونشر كهربا صورة تجمعه مع أيمن اشرف وعلق قائلا :" هتوحشتنا ياابن الاصول يااخويا والله هنفتقدك يااصيل انت طول عمرك راجل وقد التحدي ".



حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تكريم ايمن أشرف بعد رحيله بشكل رسمي إلي البنك الأهلي.



وقام الجهاز الفني بإعداد احتفال صغير بأيمن اشرف ووجهوا له الشكر.



وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى السابق لمدة موسمين.