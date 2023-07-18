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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة: حل مشكلة نقص بعض الأدوية خلال أسابيع

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن هناك شكاوي من بعض المواطنين، بسبب نقص بعض الأدوية، وأنه من خلال هيئة الدواء سيتم تعويض النواقص خلال الأسابيع المقبلة.

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وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الدولة تولي اهتمام كبير بقطاع الصحة، وأن الدولة تقوم بالعديد من المبادرات التى تخدم المواطنين.

وكشف أن هناك 9 ملايين تلوا العلاج و الكشف من خلال مبادرة 100 يوم صحة، وأن المبادرة موجودة في جميع المحافظات.

وأشار إلي أن المبادرة تتم بالمجان والمبادرة تتواجد في القرى و النجوع، و البعيدة عن المستشفيات، مؤكد :" بنخبط على المنازل لعلاج المواطنين".

وفي وقت سابق تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن المرض الغريب في قرى محافظة قنا، قائلا: تم سحب عينات من المياه ومن المرضى، مشيرا إلى أن الأمور مطمئنة والأعراض المرضية بسيطة، منوها بأنه حتى لو كان المرض الظاهر نوع من أنواع الحمى فأنه لا ينتقل من شخص لشخص، ولكن ينتقل من خلال البعوض.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة،  أنه خلال ال20 يوما تم الوصول لحوالي 9 مليون مواطن استفادوا من هذه الخدمات، بمعدلات تقريبا حوالي 420 خدمة مقدمة يوميا، سواء منذ بداية خدمة رعاية الأم والجنين، ثم رعاية المرأة، والكشف المبكر عن الأورام والإنيميا وتقظم الأطفال، مرورا بجميع المبادرات الرئاسية.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: “ ونقصد ب100 يوم صحة أن ننتقل بكل أجهزة وزارة الصحة على مستوي محافظات مصر كلها إلى الأماكن التي يوجد بها تجمعات، والذهاب إلى القري”.

الصحة وزير الصحة خالد عبد الغفار هيئة الدواء الدواء

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