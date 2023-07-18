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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا.. روما تسجل رقما قياسيا في ارتفاع درجات الحرارة

روما
روما

تم كسر الرقم القياسي لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإيطالية روما، حيث سجلت الأرصاد الجوية في الضواحي الشرقية للمدينة درجة حرارة 41.7 درجة مئوية.

وكانت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أفادت بأن دول جنوب أوروبا ستواجه حرارة شديدة، في الأيام المقبلة، بسبب الإعصار “شارون”.

أوضحت “بلومبرج”، أن ”درجة حرارة الهواء قد ترتفع في سردينيا الإيطالية إلى مستوى قياسي يبلغ 50 درجة مئوية".

تم تسجيل الحرارة القصوى في أوروبا في عام 2021 في صقلية، ولكن بسبب موجة الحر القادمة من شمال إفريقيا، قد تعبر العديد من المناطق الأوروبية هذه العلامة في وقت واحد.

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وحسب “بلومبرج”، لوحظ بالفعل طقس حار بشكل غير طبيعي في أثينا وروما ومدريد.

إيطاليا روما

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