الثانوية العامة 2023.. نصائح للطلاب قبل اختبار الكلية وطرق لتحسين مهاراتك الأكاديمية.. والمجموع ليس نهاية المطاف.. وبرامج جامعية تناسب سوق العمل

الثانوية العامة 2023 :

نصائح للطلاب قبل اختبار الكلية وطرق لتحسين مهاراتك الأكاديمية

الحصول على مجموع جيد في الثانوية العامة ليس الأهم في الحياة

الجامعات المصرية لديها برامج متعددة وجديدة جميعا تتماشى مع سوق العمل

يتخرج آلاف الطلاب من المدارس الثانوية كل عام، ويواجه العديد منهم تحديات في الحصول على درجات جيدة بما في ذلك الحصول على مجموع جيد في الثانوية العامة. وفي حالة عدم تحقيق الهدف المطلوب، يمكن للطلاب القلق والتوتر لكن يجب أن يتذكروا أن هناك طرقًا لتجاوز هذه المشكلة لذلك تواصل موقع صدي البلد مع خبراء لحل هذه المشكلات .

قال الدكتور عماد على استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن يجب على الطالب البحث عن الخيارات المتاحة له كما يمكن للطالب البحث عن بدائل أخرى.

وشدد الدكتور عماد على استاذ بكلية التربية خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، ل على تحسين مهارات الطالب الأكاديمية والتحضير بشكل جيد للامتحانات القادمة سوء الجامعية أوالدور الثاني من الامتحانات الثانوية و يمكن للطالب الاستعانة بموارد التعليم المتاحة مثل الدروس الخصوصية أو الكتب والمصادر الإلكترونية لتحسين مستواه الأكاديمي.

وأكد علي التركيز على الجوانب الإيجابية في الوضع الحالي والعمل على تحسين النواحي الأخرى من حياته الشخصية والمهنية، مثل العمل التطوعي أو تعلم مهارات جديدة.

وأشار عماد على ، إلي أن الحصول على مجموع جيد في الثانوية العامة ليس الأهم في الحياة وأن هناك خيارات وفرص أخرى متاحة لهم. يجب عليهم العمل على تحسين مستواهم الأكاديمي والاستعداد للمرحلة القادمة بشكل إيجابي ومتفائل.

هناك العديد من الطرق لتحسين مهاراتك الأكاديمية، هي كالاتي:

1- الاستعانة بالمصادر التعليمية المتاحة: يمكنك الاستعانة بالكتب والمقالات والمصادر الإلكترونية المختلفة لتعلم المزيد عن المواضيع التي ترغب في تحسين مهاراتك فيها.

2- حضور الدورات والدروس : يمكنك الالتحاق بدورات تدريبية مع مدرسين متخصصين لتحسين مهاراتك الأكاديمية.

3- المشاركة في المناقشات والنقاشات: يمكنك المشاركة في المناقشات الأكاديمية والنقاشات المختلفة المتعلقة بالمواضيع التي ترغب في تحسين مهاراتك فيها، وذلك لتعزيز مهارات التواصل والحجج القوية.

4- تحسين مهارات الكتابة: يمكنك تحسين مهارات الكتابة الأكاديمية من خلال الكتابة بانتظام وتحسين مهارات القراءة والتحليل النقدي.

5- العمل على تحسين مهارات التفكير النقدي: يمكنك تحسين مهارات التفكير النقدي من خلال حل المسائل والمشكلات المختلفة، والتحليل والتفكير بشكل منطقي ومستنير.

6- الاستفادة من تقييم المدرسين والزملاء: يمكنك الاستفادة من تقييمات المدرسين والزملاء حول أدائك الأكاديمي وتحديد المهارات التي يمكن تحسينها.

7- العمل على تحسين مهارات الذاكرة والتركيز: يمكنك تحسين مهارات الذاكرة والتركيز من خلال العمل على تقنيات الذاكرة والتركيز المختلفة والاسترخاء والتدريب الذهني.

في النهاية، يجب أن تحدد هدفًا واضحًا وتعمل بجدية واجتهاد لتحسين مهاراتك الأكاديمية، واستخدام أي من الطرق المذكورة أو طرق أخرى تناسب احتياجاتك وأهدافك.

وفي هذا الإطار قال الدكتور سامية خضر استاذ علم الأجتماع بكلية التربية ، إنه يجب على الطالب أن يتعرف على إيجابيات وسلبيات كل كلية في مرحلته سوء في الثلاث مراحل الأولى، والثانية، والثالثة.

وأكدت أستاذ علم الاجتماع، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الجامعات المصرية لديها برامج متعددة وجديدة جميعا تتماشى مع سوق العمل، وبمجاميع مناسبة لطلاب الثانوية العامة، لافتة إلى أن النجاح لا يتوقف عند مجموع معين، فالنجاح يشمل أيضا التفوق في مجالات عديدة.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع أن العديد من أوائل الثانوية العامة اتجهوا إلى كليات جديدة، وهذا يؤكد أن مصطلح كليات القمة بدأ يختفي في العصور الحالية، منوهة إلى أن اختيار الكلية يجب أن يكون وفق الميول والقدرات وليس تبعا لما يؤهله إليه مجموعه، بالإضافة إلى رؤيته لنفسه فى المستقبل.

وأوضحت الدكتورة سامية خضر، أنه يجب أن يعتمد اختيار الطالب للكلية على ما يتناسب مع أحلامه وطموحاته وفقا لما هو متاح، وليس الاعتماد على أعلى شيء يناسب مجموعه، لذلك على كل طالب أن يحدد ميوله جيدا.

من جانبه، قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن أفضل طريقة لاختبار كلية مناسبة هي أن يكون الطالب غير مقيد بآراء من حوله، بالإضافة إلى أن يختار الطالب الكلية وفق متطلبات سوق العمل.

وطالب الدكتور حسن شحاتة الأسرة بأن تبحث عن الفرص الحقيقية للطالب والابتعاد عن مسميات كليات قاع وقمة، والالتفات إلى الكليات التي تؤمن مستقبل الطالب.

وذكر أن التعليم الذاتي ضرورة يتجه إليها الطلاب ليؤهلهم للمهن الجديدة والمتطورة، وفى حال فرض عليهم المجموع وشروط التنسيق كليات بعينها فهذا لا يعنى توقف طموحهم أو رغبتهم العملية.