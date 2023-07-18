نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 .. نسبة النجاح عالية وهذا رابط الاستعلام

اقترب قطاع المعاهد الأزهرية، من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، في الوقت الذي يترقب فيه الطلاب وأولياء الأمور، إعلان النتيجة، بعد عام دراسي مرهق وشاق.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ومن المتوقع أن يعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، نهاية شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس بحد أقصى، حيث تتم أعمال التصحيح بشكل جاد وسريع لا يفتقد الدقة حرصا على مصلحة ومستقبل الطلاب.



ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، على بوابة الأزهر الإلكترونية ، فور اعتمادها من وكيل الأزهر ، ويمكن معرفتها من هنا

ووجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى، لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وتبدأ هذه الاستعدادات بعملية تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ولمعاهد فلسطين الستة بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية.



نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2023

وأعلن وكيل الأزهر ، بشرى للطلاب بأن نتائج تصحيح العينات العشوائية هذا العام تشير إلى أن نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي، كما أن الطلاب حصلوا على درجات مرتفعة في معظم المواد، مشيدا بالتزام الطلاب واعتمادهم على أنفسهم، مؤكدًا أن أبناء الأزهر استشعروا المسؤولية وبدأت ثقافة الغش تنتهي رويدا رويدا.

وجاءت نسب العينات العشوائية في القسم العلمي في مادة الفقه الحنفي والشافعي 98% والمالكي 94%، بينما جاءت نسبة العينات العشوائية في الحديث 94% وفي القرآن الكريم 97% والإنجليزي 89% والأدب والنصوص 95% ، وزادت مادة الإستاتيكا عن العام الماضي بأكثر من 19% حيث وصلت هذا العام إلى 74%.

وأضاف وكيل الأزهر أن نسب تصحيح العينات العشوائية في القسم الأدبي أفضل من العام الماضي، حيث بلغت نسبة تصحيح العينات العشوائية في مادة الفقه الشافعي 86% والحنفي 79% والمالكي 61%، وبلغت نسبة الحديث 73%، والقرآن الكريم 89.5%، والبلاغة 63.5% ،والجغرافيا 86.7%، والنحو 68%.

تتم تصحيح العينات العشوائية بعد اكتمال ورود أوراق الإجابة من جميع اللجان، وذلك بعد ترقيم الأوراق بالأرقام السرية ونزع الجزء الخاص ببيانات الطلاب من أوراق الإجابة، ويتم التصحيح من خلال مصححين متخصصين في كل مادة بصفة مستمرة وطبقا لجدول الامتحانات المعلن، ويتم تصحيح 5% من جميع أوراق الإجابة من جميع المحافظات.



تصحيح الثانوية الأزهرية

واختار الأزهر الشريف، المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه، كما تم التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لـتصحيح نماذج الإجابات لـ 143 ألف طالب تقدموا لجميع الشهادات الأزهرية، مشددا على ضرورة التنبيه على الملاحظين لأعمال التصحيح أن يأخذوا وقتهم ويراجعوا نموذج الإجابة أكثر من مرة حتى لا يُظلم أي طالب، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح انطلقت السبت 15 يوليو، في حين تم إرسال ٢٢٤٢٨ خطاب للمعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح جميع الشهادات الثانوية الأزهرية، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).



نتيجة الثانوية الأزهرية فلسطين

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني والتبريكات لأوائل شهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين للقسمين العلمي والأدبي، معربا عن خالص شكره لأولياء أمورهم الذين بذلوا مزيدا من الجهد حتى يصل أبناؤهم إلى هذه المراكز الأولى، متمنيا للطلاب مزيد من التفوق في المرحلة الجامعية، ليكونوا خير معين لدينهم ووطنهم.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الأزهرية الستة للعام الدراسي 2022-2023م، بقسميها العلمي والأدبي.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي لمعاهد فلسطين 93.95 %، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏81.08 % بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏430 طالب وطالبة.

وحصلت على المركز الأول في القسم العلمي عبير منير الدريملي، معهد فتيات غزة، بمجموع 630 بنسبة (96.92٪)، وحصل على المركز الثاني الطالب إسماعيل علي سالم، معهد شمال غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77٪)، وحصلت على المركز الثاني مكرر سارة علاء غبون، معهد فتيات غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77٪)، بينما حصل على المركز الرابع حبيب وسام أبوحميدان، معهد شمال غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%)، كما حصلت على المركز الرابع مكرر شهد حماد طافش، معهد فتيات غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%).

كما حصل على المركز الأول في القسم الأدبي شاكر محمد أبو عجوه، طالب بمعهد غزة، بمجموع 555 بنسبة (94.07%)، وحصلت على المركز الثاني لما علاء سرور، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 544 بنسبة(92.20%)، بينما حصلت على المركز الثالث أدب هاني الحافي، بمعهد شمال غزة، بمجموع 540 بنسبة(91.53%)، في حين حصلت على المركز الرابع ملك حسن صباح، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 538 بنسبة (91.19%)، وجاءت في المركز الخامس مريم عمر الجبالي، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 535 بنسبة(90.68%).

وتيسيرا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط من هنا