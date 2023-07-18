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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على لص الكابلات الكهربائية بالسويس

لص
لص

رصدت الأجهزة الامنية تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام ( أحد الأشخاص "متخصص بسرقة كابلات كهرباء بالسويس" ) بمحاولة سرقة كابلات كهرباء من داخل أحد العقارات بالسويس مشيراً إلى سابقة إلقاء القبض على المتهم أكثر من مرة وعدم إتخاذ إجراءات قانونية ضده. 

بالفحص تبين أن المتهم (مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس "له معلومات جنائية" ) وسبق وأن تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى عدد 4 قضايا "سرقة كابلات كهربائية" ، وصدر ضده حكمين بالحبس 6 شهور فى قضيتين منهم وتم تنفيذهما ، ومازالت القضيتين الأخرتين قيد التحقيق.

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