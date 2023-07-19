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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023: مكالمات مهمة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

﻿على الرغم من المشكلات البسيطة، ستكون علاقتكما رائعة اليوم، الاستفادة من الفرص المهنية لضمان نمو وظيفي أفضل، اليوم ليس جيدًا للاستثمارات لأن القضايا المالية ستكون موجودة، ومع ذلك ستكون بصحة جيدة طوال اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

الرومانسية جيدة ولن تكون هناك مشاكل جديدة اليوم، ومع ذلك كان من الممكن أن يكون لدى بعض الأزواج خلافات أمس والتي ستنعكس في العلاقة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو ضغط الدم سوف يعانون من مضاعفات في النصف الثاني، قم ببعض التمارين الخفيفة في الصباح الباكر لتخفيف الضغط الجسدي والإجهاد.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

حسب برجك الوظيفي، لديك فرصة أكبر لتلقي مكالمات المقابلات اليوم، وسيعمل برج العقرب الذي أجرى المقابلات في طابور اليوم على إزالتها دون الكثير من الكفاح.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

حافظ على أموالك جاهزة حيث قد تحتاجها في النصف الثاني، قد يفشل بعض برج العقرب في تلقي العوائد المتوقعة من الاستثمارات وقد يواجه البعض أيضًا مشاكل قانونية تحتاج إلى تمويل، تجنب إقراض مبلغ كبير اليوم حيث قد تواجه مشاكل في العودة.

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