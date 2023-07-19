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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن أشرف يكشف تفاصيل جلسة الخطيب معه قبل الرحيل

أيمن أشرف
أيمن أشرف

كشف أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن كواليس جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قبل رحيله.

وقال أيمن أشرف في تصريحات تليفزيونية: “كابتن محمود الخطيب عقد معي جلسة وأكد لي أنني ابن من أبناء النادي”.

وتابع لاعب الأهلي السابق أيمن أشرف: “رئيس النادي أكد لي أنه لن يرغمني على شئ وأنه يدعم قراري أيا كان، وأنني سوف أعود يوما من الأيام داخل النادي، سواء لاعب أو إداري”.

أيمن أشرف لاعبا في البنك الأهلي

وأعلن البنك الأهلي حصوله على خدمات أيمن أشرف لمدة موسمين، بعد رحيله عن الأهلي بانتهاء عقده الموسم الحالي.

ورحل أيمن أشرف عن صفوف الأهلي بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر ورفض السويسري مارسيل كولر التجديد له.

ولم يشارك أيمن أشرف على مدار الموسم الجاري في أي مباراة مع الأهلي بعد خروجه من حسابات كولر

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