الجندي المجهول ومباراة القمة .. شوبير يفجر مفاجآت جديدة عن انتقال إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك سابقًا، وكواليس تصوير فيديو تقديمه إلى وسائل الإعلام.

وقال شوبير، في برنامجه الصباحي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأهلي بدأ موضوع إمام عاشور منذ شهور طويلة، وكولر شاهد اللاعب وطلب التعاقد معه لأنه سيكون مفيدا، وكان في ذلك الوقت الأهلي يبحث عن بديل حمدي فتحي بعدما تلقى عرض الوكرة القطري، وأنهى الأهلي مسألة إمام عاشور قبل الموافقة على رحيل حمدي فتحي.

أمير توفيق وصفقة إمام عاشور

وأضاف شوبير: أمير توفيق هو الجندي المجهول، والمفاوضات كان تدار في منزل أمير وهو ساكن في الشروق، وأمير توفيق سافر مرتين إلى الدنمارك لحد ما خلص كل حاجة بالتنسيق مع إدارة الأهلي.

وتطرق شوبير في حديثه عن كواليس تصوير فيديو تقديم إمام عاشور، معلقًا: البرومو تم تصويره في مباراة الأهلي والزمالك، والذي ظهر هو واحد يعمل داخل النادي وليس إمام عاشور نهائيًا.

الخطيب وإمام عاشور

وشدد: إمام عاشور لم يجتمع مع محمود الخطيب نهائيا حتى هذه اللحظة، ولكن قد يكون تواصل معه.

ووجه شوبير نصيحة إلى إمام عاشور في نهاية حديثه عن الصفقة: أنت داخل على مرحلة جديدة في حياتك وممكن تتنقل في حتة تانية خالص، وعندك فرصة أنك تجدد 5 سنين تاني مع الأهلي، علشان تكسب جمهور الأهلي أول شيء هو الالتزام.