صفقة مميزة.. تعليق مجدي عبد الغني على انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

علق الإعلامي مجدي عبد الغني، علي انضمام اللاعب إمام عاشور إلي النادي الأهلي، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني: “إمام عاشور صفقة مميزة جداً.. سيكون له دور مهم للغاية في الأهلي خلال الفترة المقبلة وأثق أنه سيقدم مستويات رائعة تحت قيادة مارسيل كولر﻿”.

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعد ما أعلن نادي ميتلاند الدانماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.