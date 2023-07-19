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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يشهد زيادة في أعداد السفن والحاويات خلال شهر يونيو

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أوقاف دمياط تحتفل بالعام الهجرى الجديد


أعلن المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء شهد زيادة في معدلات حركة السفن والبضائع خلال شهر يونيو 2023 ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث استقبل الميناء خلال تلك الفترة عدد 313 سفينة ( بضائع عامة – صب جاف – صب سائل – حاويات – خدمات )  مقارنة بـ 258 سفينة لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 21%.

كما استقبل الميناء 2287510 طن بضائع عامة مقارنة بـ 2277946 بنسبة زيادة 0.4% ، و 1498437 طن بضائع محواه مقارنة بـ 1169723 طن بنسبة زيادة 28 % ، و بهذا يكون إجمالي البضائع التي استقبلها الميناء خلال يونيو من العام الحالي 3785947 طن مقارنة بـ 3447669 طن خلال يونيو من العام الماضي بنسبة زيادة 10% .

كما شهد الميناء زيادة في أعداد الحاويات خلال تلك الفترة حيث استقبل 165256 حاوية مكافئة مقارنة بـ 108395 حاوية مكافئة بنسبة زيادة 52% منها :
عدد 69410 حاوية مكافئة ( وارد ) مقارنة بـ 47341 حاوية مكافئة ( وارد ) بنسبة زيادة 47% ، و عدد 79796 حاوية مكافئة ( صادر ) مقارنة بـ 51542 حاوية مكافئة ( صادر ) بنسبة زيادة 55% ، و عدد 16050 حاوية مكافئة ( حركات إضافية )  مقارنة بـ 9512 حاوية مكافئة ( حركات إضافية ) بنسبة زيادة 69% . 


من جانبه، أوضح اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، أن تلك الزيادة في أعداد السفن و حركة و كميات البضائع المتداولة تأتي نتاج الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير قدراته وتنمية مهاراته ضمن خطة التطوير التي انتهجتها هيئة ميناء دمياط بدعم ومساندة الفريق كامل الوزير وزير النقل بالتكامل مع المجتمع المينائي إلى جانب تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لمعدلات الشحن و التفريغ و تفعيل منظومة JIT لتراقي السفن ، والتي تهدف إلى عدم وجود سفن في منطقة الانتظار الخارجي وغيرها من المنظومات الآلية المطبقة و التي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية .

وتابع: إضافة إلى تنفيذ الهيئة مشروع تعميق القناة الملاحية و حوض الدوران بالتزامن مع تعميق الأرصفة بما يسمح باستقبال الأجيال الحديثة من السفن .

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