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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية.. تفاصيل

جامعة القاهرة تنظم
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون مع محافظة الجيزة وبالتنسيق مع منصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تدعم إقامة معرض الحرف اليدوية والتراثية باعتباره فرصة جيدة لتسويق المنتجات المعروضة بداخله، وتشجيع أصحاب الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة، موكدًا ضرورة الحفاظ على العديد من الحرف والمنتجات من الاندثار، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حرص الجامعة على المشاركة بقوة وفعالية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ، في كافة المبادرات القومية ومن بينها مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر، مضيفًا أن القوافل التي تُطلقها الجامعة لمختلف المحافظات تتضمن تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية لسكان تلك المناطق انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعي والوطني والتنموي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن جامعة القاهرة تسعى لتلبية احتياجات المجتمع وتحرص على تنظيم ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، للطلاب والخريجين والعاملين لرفع المستوى المهني للصنايعية في مصر، مشيرًا إلى توجيه الدكتور محمد الخشت باستغلال الإمكانيات الموجودة بالكليات من معامل وأدوات لتنفيذ الورش التدريبية للصناعات والحرف المختلفة، مؤكدًا أن المعرض يُعد فرصة لتعليم الطلاب وتدريبهم للقيام بالتسويق الالكتروني عبر منصة أيادي مصر.

جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة تنظم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية
جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معرض الحرف اليدوية والتراثية مبادرة صنايعية مصر Jobs Education

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