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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكتب الجوائز بعين شمس يواصل اجتماعه الثاني والأربعين .. صور

صدى البلد

واصل مكتب جوائز جامعة عين شمس اجتماعاته وعقد اجتماعه الثاني والأربعين   للحاصلين على جوائز مرموقة وكذلك الرواد، والذي عقد  بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات  بالجامعة في 18 يوليو 2023.

 وذلك  تحت إشراف كل من د. إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أ. د. رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، أ. د. علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة،
حيث استضاف مكتب الجوائز أ.د. ماجدة منصور حسب النبي  أستاذ الأدب الإنجليزي والأدب المقارن بكلية البنات بالجامعة  والحاصلة على جائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية 2022  حيث كان لسيادتها جهود علمية متميزة تمثلت في عضوية اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة للدورة الثالثة عشر وعضوية  لجنة المحكمين لثلاث دورات متتالية شاملة الدورة الحالية. ، وعملت سيادتها كمدربة ومستشارة تربوية للعديد من الهيئات المحلية والعالمية في مجال تطوير التعليم وقامت بتدريب عشرات المعلمين في مصر وخارجها على طرق التدريس الفعالة والتعلم النشط، كما شاركت بأوراق بحثية في العديد من المؤتمرات الدولية داخل مصر وخارجها، وألقت سيادتها الكثير من المحاضرات كأستاذ زائر في موضوعات الترجمة والأدب العربي والعربي الأمريكي وتدريس الأدب والقيادة التربوية.
قامت الأستاذة الدكتورة ماجدة حسب النبي أثناء مهمتها العلمية بالولايات المتحدة بنشاط ملحوظ في النشر الدولي، فصدرت لها عدة فصول في كتب عن دور نشر شهيرة، وصدر لسيادتها حديثًا دراسة عن لطيفة الزيات وتأثيرها على الكاتبات المصريات.

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كما قامت بنشر ما يقرب من 25 بحثا في مجال التخصص منشور في مجلات متخصصة مرموقة ، وقامت بتلبية دعوة عدد من الجامعات الأمريكية من بينها جامعة ميامي-فلوريدا وأوريجون-يوجين، وإلينوي إربانا شامبين لتواصل أبحاثها وتحاضر كأستاذ زائر في موضوعات الترجمة والأدب العربي والعربي الأمريكي والقيادة التربوية.  ولسيادتها  بحث تم نشره في مجلة دراسات المرأة Women’s Studies  التي تصدر عن مؤسسة تيلور آند فرانسيس وهي مجلة ذات تصنيف مرتفع.

وعلى  المستوى المحلي اشتركت  أ.د. ماجدة حسب النبي في مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه  وتحكيم الأبحاث في أغلب جامعات مصر،ولها العديد من الترجمات والروايات المترجمة المتميزة.

وقد أكدت على الدور البارز الذي تلعبه جامعة عين شمس في دعم الأبحاث العلمية وتشجيع النشر الدولي وكذلك المنح ودعم المبتعثين ، وقد قدمت شكرها الجزيل لإدارة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني والسادة النواب على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للباحثين ومكافآت النشر الدولي وغيرها من صور الدعم ، لتحقيق التميز.

و في ختام اللقاء وجهت سيادتها  كلمة  للباحثين من الشباب بالجامعة حيث أكدت على أهمية الصبر والمثابرة في البحث العلمي والعمل الجاد والاستفادة من خبرات العلماء وعدم التعجل في الحصول على النتائج والعمل الدائم على التجديد لرفعة وريادة الجامعة، والسعي للتنافس المتميز على المستوى العالمي والذي يؤدي بدوره لتحسين التصنيف الدولي للجامعة.

جامعة عين شمس جائزة عين شمس التقديرية المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات

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