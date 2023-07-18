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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية يشارك في فعاليات المدرسة الصيفية الإقليمية لدول حوض البحر المتوسط

القومى للبحوث الفكية
القومى للبحوث الفكية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على دعم الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيراتها من الجهات الدولية تفعيلًا لتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التى أطلقتها الوزارة فى مارس الماضى، وكذا تكثيف الاهتمام بالتعاون الدولى بما يساهم فى رفع قدرات الباحثين المصريين وتحسين جودة مخرجات الأبحاث العلمية، وتعزيز التنافسية الدولية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح د. جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه فى إطار جهود المعهد لنشر وتعليم الفلك بمصر والمنطقة العربية، شارك عدد من باحثي المعهد بقسمى الفلك وبحوث الشمس والفضاء من منسقى مكاتب الاتحاد الدولى الفلكى للتعليم والتوعية، فى فعاليات ورش العمل التى عقدتها المدرسة الفلكية الصيفية الإقليمية لدول حوض البحر المتوسط، والتى أقيمت بجامعة الأخوين بالمملكة المغربية، على هامش مهرجان "إفران" للفلك.

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وخلال الفعاليات قام المشاركون بعمل نماذج محاكاة فلكية للأجرام السماوية، والتدريب على كيفية استخدامها فى برامج التوعية، فضلًا عن إعداد المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعى.

وحضر الفعاليات 35 مشاركًا ممثلين عن عدد من الدول العربية والأوروبية والمطلة على البحر الأبيض المتوسط.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يستضيف مكتب تعليم الفلك للناطقين باللغة العربية التابع لاتحاد الفلك الدولى، والذى بدأ نشاطه منذ ديسمبر 2021 بمقر المعهد الرئيسى بحلوان، ويتولى عدد من الباحثين والباحثات بالمعهد تقديم الأنشطة الخاصة به، كما يقوم المعهد بإعداد دورات تدريبية لمدرسي العلوم بالمدارس المصرية، وتنظيم ورش عمل، وزيارات لمرصد القطامية الفلكى لتدريبهم على استخدام التليسكوبات الفلكية فى إطار دور المعهد فى رفع مستوى تعليم علوم الفلك في التعليم قبل الجامعى في مصر والمنطقة العربية.


وعلى جانب آخر يقوم المعهد بجهود مكثفة لمد سبل التعاون مع جميع المنظمات والجامعات والمراكز البحثية والاتحادات العاملة في مجالات الفلك وعلوم الفضاء، والتى تهدف لدعم خطة عمل المعهد لزيادة الوعى العلمي، ورفع ترتيب مصر دوليًا في تلك المجالات، فضلا عن الاستفادة من تجارب الآخرين في مجالات الأرصاد الفلكية، ودعم مشروع إنشاء مرصد فلكى كبير يكون الأول من نوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يتم العمل حاليا لتنفيذه.

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