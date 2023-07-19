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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سجل باختبارات القدرات 2023 .. خطوات بسيطة عبر هذا الرابط

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية استعداداتها لأعمال تنسيق القبول بالكليات المختلفة والمقرر أن تبدأ أعماله عقب الكشف عن نتيجة الثانوية العامة، في إطار الاستعدادات لـ تنسيق الجامعات 2023.

 

تنسيق الجامعات 2023

حدد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، خريطة أماكن أداء اختبارات القدرات بـ تنسيق الجامعات 2023، بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة، وذلك في إطار التيسير على طلاب الثانوية العامة.

 

 

ولفت رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٧، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ٢٤ ساعة.

الثانوية العامة 2023

ويواصل طلاب الثانوية العامة 2023، أداء اختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات بـ تنسيق الجامعات 2023 للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات القدرات بـ تنسيق الجامعات 2023 العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، تجري في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، مشيرة إلى أنه لا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع الطلاب.

 

موقع التنسيق الإلكتروني

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

خطوات التسجيل لاختبارات كلية التربية الرياضية 2023

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني، مجموعة من الضوابط والإرشادات العامة لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى التسجيل لحجز اختبارات القدرات بتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2023/2024، ومنها خطوات استخدام التسجيل لحجز اختبارات القدرات والتي تتمثل في التالي:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

 

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