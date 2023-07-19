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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على شرط محمود حميدة للانضمام لفريق عمل مطرح مطروح

محمود حميدة
محمود حميدة

أعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بالمشاركة فى فيلم “مطرح مطروح” والمصنف ضمن قائمة الأفلام الكوميدي أكشن فى تجربة مختلفة عليه.

وأضاف حميدة في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أنه عندما عرض عليه سيناريو الفيلم كان هناك له شرط واحد فقط للإنضمام لفريق العمل وهو تواجد شيماء سيف لتلعب دور البطولة أمامه.

وتابع حميدة، أن الفيلم أستغرق وقتا كثيرا فى التحضير لكونه يتطرح إلى حقبة زمنية تعود لأكثر من 70 عام وهي فترة الحرب العالمية الثانية لذلك كان لابد التحضير لها جيدا.

 

 

طرح البرومو الرسمي لفيلم "مطرح مطروح"

 

وطرحت الجهة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح " البرومو الرسمي للعمل، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم؛ استعدادا لبدء عرضه يوم 19 يوليو الجاري بالسينمات.

 

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

 

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كلا من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

 

محمود حميدة الفنان محمود حميدة فيلم مطرح مطروح

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