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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا شيحة فيديو لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بخسارة وزن شديدة، وهو ما الرز من انوثتها وأناقتها.

 

تفاصيل إطلالة هنا شيحة

 

وظهرت هنا شيحة وهي ترتدي فستان كت وطويل باللون اللبني، وبقصة مميزة من الخلف، مع اختيار حقيبة باللون الأبيض.

 

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وتركت هنا شيحة شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت هنا شيحة بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت الوان ناعمة تعتمد على الالوان الترابية واحمر شفاه باللون الكمشيري الناعم.

ولم تتكلف هنا شيحة في إرتداء الاكسسورات، فثد أكتفت بإرتداء قرطين واساوروعقد ناعن باللون الفضي، وهو ما أعطاها لوك ناعم وبسيط.

 

هنا شيحة
هنا شيحة
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