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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

اليوم.. "عروستى" تعود من جديد على مسرح القاهرة للعرائس

صدى البلد

تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، من جديد العرض المسرحي "عروستى" ابتداء من اليوم الأربعاء ١٩ يوليو، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة .

ويقدم مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، المسرحية يوميا فى الثامنة مساء ماعدا يوم الثلاثاء، تأليف محمد بهجت، تصميم عرائس فنان الكاريكاتير الكبير مصطفى حسين، تصميم الديكور قديما آيات خليفة، وحديثا د. محمد سعد، تنفيذ الديكور أميرة عادل، قام بتجديد العرائس أمير عبد المسيح، نحت العرائس محمد كشك، إشراف أتيلية : سامية عبد اللطيف، تصميم إضاءة عز حلمى، موسيقي وألحان عصام اسماعيل، مخرج منفذ أحمد عبد المنعم، إخراج محمد نور .

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يذكر أن العرض المسرحي "عروستي" شهد إقبالا جماهيريا لافتا خلال ليالي عرضه منذ افتتاحه، حيث أنه عرض يناسب الأسرة والطفل، وتتناول أحداثه معالجة بعض السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال من خلال شخصية الطفل "آدم" وأخيه الصغير "مالك" .

مسرح البيت الفني للمسرح البيت الفنى العرض المسرحي المخرج خالد جلال

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