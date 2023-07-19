وفاة شاب غرقا في ترعة نجع حمادي بسوهاج

انتهت حياة طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، غرقًا بترعة نجع حمادي دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، حيث أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة أثناء استحمامه بها؛ هربًا من حرارة الجو؛ ولعدم إجادته السباحة غـ.ـرق بها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود اشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول المدعو (سيف. هـ. م- ١٥ طالب- ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء غرق.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (هاني. م. ا- ٤١ سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء استحمام نجله المذكور بترعة نجع حمادي دائرة المركز، لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة؛ لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.