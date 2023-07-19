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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش الموقف الحالي لاستلام مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها واستلام المشروعات المنتهية بمبادرة “حياة كريمة” لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء وزارة الصحة والشباب والرياضة، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

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وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة تسليم مشروعات المبادرة في قطاع الصحة وسكن كريم والمجمعات الخدمية ومراكز الشباب والمواقف والأسواق النموذجية.

ووجه المحافظ بالتعاون التام مع دار الهندسة لتسريع نسب الإنجاز وتذليل معوقات التسليم بنطاق قرى مركزى أشمون والشهداء ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم للوقوف على موقف تسليم المشروعات والالتزام بالتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن لتحقيق أعلى نسب إنجاز.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم الدعم اللوجستى وإعطاء دفعة قوية لتحقيق نسب إنجاز بمعدلات الأداء بقطاع الطرق بالتنسيق مع شركات المرافق، موجهاً بعقد لقاء عاجل مع شركة الكهرباء لتذليل ونهو جميع الملاحظات بالمشروعات الجاري تسليمها بذات القطاع، لافتاً إلى إعداد بيان بأهم معوقات الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها للتواصل المباشر مع مختلف الجهات وتذليلها تحقيقاً للصالح العام.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يعد أكبر مشروع قومي اجتماعي ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة يتم تنفيذه بقرى مركزي أشمون والشهداء بإجمالي 1606 مشروعات خدمية وتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بواقع 81 قرية، ويهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الجمهورية الجديدة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بناء الجمهورية الجديدة حياة كريمة مدينة اشمون

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