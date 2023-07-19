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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

مستخدمًا قطة.. إيلون ماسك يستهزئ بقرار "ثريدز" الأخير

إيلون ماسك
إيلون ماسك

علق مالك موقع تويتر للتدوينات القصيرة، الملياردير  إيلون ماسك  على قرار المدير التنفيذي لـ ميتا Meta بوضع قيود وحد أقصى لعدد المنشورات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها يوميا، واصفاً إياها بـ "القمعية".

أعلن آدم موسيري ، المدير التنفيذي لشركة Meta ، في بيان على موقع "ثريدز" ، وهي المنصة التي انطلقت 6 يوليو لتنافس تويتر ، أنه نظرًا للزيادة في "هجمات البريد العشوائي" ، ستكون هناك قواعد "أكثر صرامة فيما يتعلق بعدد المنشورات المسموح بقرائتها يوميا لكل الحسابات".

في الأسبوع الأول ، قيل أن  ثريدز  وصلت إلى أكثر من 108 مليون مستخدم ، وفقًا لمارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، وفي أول خمسة أيام فقط من انطلاق التطبيق المرتبط بـ "انستجرام" استطاع استقطاب 100 مليون مستخدم جديد حتى أن البعض وصفه بأنه قاتل العصفور الأزرق.

وعلق ماسك على إحدى الصور التي نشرها أحد مستخدمي Twitter التي تظهر أنه تم تقييد عدد المنشورات التي يمكن مشاهدتها على ثريدز يوميا وكتب " يبدو قمعيًا"، في تهكم واضح، ثم بعد ذلك علق على لقطة شاشة من منشور آدم موسيري بكلمة Lmaooo و رمز تعبيري قطة في إشارة إلى كلمة copy cat وهو المصطلح الانجليزي لمن يقلد.

وسبق أن وجه ماسك اتهاما لـ "زوكربيرج" بنسخ موقع تويتر، و في رسالة موجهة إلى زوكربيرج ، هدد ماسك بمقاضاة شركة ميتا الأمريكية زاعمًا أنها "وظفت العشرات من موظفي تويتر السابقين" بقصد استخدامهم "عن عمد" لتصميم وتطوير "تطبيق Meta المقلد"ثريدز".

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جدير بالذكر أن “ماسك” أعلن عن سياسية تقييد الوصول إلى التغريدات ووضع حد أقصى للمشاهدة اليومية قبل ايام من انطلاق تطبيق ثريدز بهدف محاربة الحسابات المزيفة ورسائل البريد العشوائي ومع تطبيق السياسة الجديدة على تويتر، لم يعد ممكنا رؤية التغريدات دون تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي.

في البداية سمح “ماسك” للحسابات الموثقة بعدد مشاهدة 6000 منشور يوميًا بينما يمكن للحسابات العادية المجانية رؤية 600 منشور فقط، بينما الحسابات الجديدة غير الموثقة من حقها مشاهدة  300 منشور فقط في اليوم. 

وخفف "ماسك" لاحقًا من هذه الحدود وزادها إلى 10000 تغريدة للحسابات الموثقة، وما يصل إلى  1000 تغريدة للحسابات العادية  و 500 تغريدة للحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها.

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