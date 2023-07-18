عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مارك زوكربيرج : عشرات الملايين يستخدمون Threads بشكل يومي

ثريدز
ثريدز

 

تمكن تطبيق "ثريدز" من تحقيق نجاح مبهر في أسبوعه الأول حيث استطاع استقطاب 109 مليون حساب وبدأ يتصدر عناوين المواقع الإخبارية ويجذب الانتباه حتى من لا يهتم  بالسوشيال ميديا، وتوقع البعض أن يكون هو "قاتل تويتر" الفعلي والمنافس الحقيقي له.

وفقا لتقرير موقع businesstoday حقق التطبيق المشابه جدا لطريقة عمل العصفور الأزرق نجاحًا ملحوظًا ، حيث تجاوز 100 مليون اشتراك في غضون خمسة أيام فقط من إطلاقه. ومع ذلك ، أشارت تقارير حديثة إلى أن التطبيق بدأ بالفعل يفقد بريقه بسرعة البرق وشهد انخفاضًا ملحوظًا وحادًا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا.

ثريدز

لم يسكت المدير التنفيذي لشركة "ميتا" على هذه الادعاءات وسرعان ما قام بتكذيبها والرد عليها، حيث أعرب الرئيس التنفيذي لـ Meta، مارك زوكربيرج عن تفاؤله بشأن نمو ثريدز ، مشيرًا إلى أن عشرات الملايين من الأشخاص نشيطين على التطبيق بشكل يومي، متجاوزين توقعات الشركة.

أضاف زوكربيرج في إحدى منشوراته على "ثريدز": "أنا متفائل جدًا بشأن كيفية تعامل الناس مع تطبيق ثريدز وطريقة استقباله ، النمو السريع في مراحل التطبيق المبكرة لم تكن في الحسبان وبعيدة عن مخططاتنا ولكن الأهم من ذلك أن عشرات ملايين من الأشخاص يتفاعلون بشكل يومي على ثريدز، هذا يفوق توقعاتنا"

وأوضح "مارك" : "التركيز في المرحلة المتبقية من هذا العام هو على تحسين مستوى الخدمات المقدمة والاحتفاظ بقاعدة المستخدمين الحالية، سيستغرق الأمر وقتًا لتحقيق الاستقرار ، ولكن بمجرد أن ننتهي من هذه الحركة الأولية، سنركز على تنمية مجتمع ثريدز، لقد قمنا باستخدام نفس هذه الخطوات مرات عديدة سواء مع فيسبوك أو انستجرام أو ريلز، وأنا واثق من أن ثريدز تسير على طريق جيد جدا".

ثريدز

يأتي منشور "مارك" الأحدث بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى انخفاض في تفاعل المستخدمين على منصة "ثريدز" بالرغم من عدد الحسابات المسجل في أسبوعه الأول. وفقًا لبيانات Sensor Tower ، انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 20 % تقريبًا منذ ظهوره لأول مرة في 5 يوليو.

لو مش حابب تويتر.. تعرف على أهم ميزات تطبيق ثريدز Threads

دخلوه حب فضول ولم يستخدموه.. الوجه الآخر لنجاح ثريدز Threads السريع

علاوة على ذلك كشف تحليل موقع متخصص في تحليل بيانات التطبيقات عن انخفاض في عدد مستخدمي ثريدز بشكل يومي بنسبة تزيد عن 25% على مستوى العالم ، بالإضافة إلى انخفاض في مدة الوقت الذي يقضيه المستخدم على "ثريدز" بنسبة تصل إلى 50%، بمعنى أكثر بساطة، نصف المتعاملين مع التطبيق قللوا مدة تواجدهم على التطبيق بينما ربع عدد المستخدمين لم يعودوا يستخدمونه بشكل يومي.

استجابة لهذه التحديات ، تركز Meta على استقرار في أداء "ثريدز"، وتحسين النظام الأساسي وتعزيزه بمزيد من الخصائص، للاحتفاظ بالحسابات الموجودة حاليا، طمأن زوكربيرج المستخدمين إلى أن الطريقة المستخدمة حاليا مع "ثريدز" هي نفسها المستخدمة سابقا مع منصات Meta الأخرى مثل Facebook و Instagram و Stories و Reels.

Threads ثريدز تويتر مارك زوكربيرج ميتا Meta Instagram Facebook

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

قرار قضائي جديد في دعوتين لـ الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قريبا في مصر.. اعرف مواصفات ريلمي Realme 11 5G

هجرة جماعية من الشركات لكل السوشيال ميديا.. الحكاية كاملة

المكان بيفرق في قوة الشبكة .. نصايح تخلي الراوتر سريع

حظر حتى مع VPN.. ميتا تمنع مستخدمي أوروبا من دخول Threads لهذا السبب

رسالة تخبرك ببدء القنوات.. سارع بتحميل أحدث إصدار من WhatsApp

أمريكا تستخدم iPhone للتجسس.. روسيا تحظر استخدام كل أجهزة Apple

فئة الـ 4 آلاف جنيه.. "هونر" تطلق رسميا هاتف Play 40C

لطلبة المدارس والجامعات… موبايل أوبو A58 بكاميرا 50 ميجابكسل

ترشيحاتنا

هددته بفضح عيب كبير| السر وراء طلاق حسن شاكوش لزوجته غيابياً.. والطب الشرعي يتدخل

صدي البلد يكشف التفاصيل المالية لتعاقد الأهلي مع أمام عاشور

العثور على جسم خطير بشاطئ في أستراليا.. والشرطة تحذر المواطنين

إسرائيل ترد على فيديو لحزب الله يحاكي هجوما على قاعدة عسكرية| شاهد

لطلاب الثانوية العامة.. موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 -2024

عالميا .. انخفاض شديد لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

فيديو

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

نزل 700 جنيه|هزة في أسعار الذهب.. والدولار يتراجع بقوة لأول مرة

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

أنا مسجون لوحدي.. محمد صبحي يبكي على الهواء لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ