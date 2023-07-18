مارك زوكربيرج : عشرات الملايين يستخدمون Threads بشكل يومي

تمكن تطبيق "ثريدز" من تحقيق نجاح مبهر في أسبوعه الأول حيث استطاع استقطاب 109 مليون حساب وبدأ يتصدر عناوين المواقع الإخبارية ويجذب الانتباه حتى من لا يهتم بالسوشيال ميديا، وتوقع البعض أن يكون هو "قاتل تويتر" الفعلي والمنافس الحقيقي له.

وفقا لتقرير موقع businesstoday حقق التطبيق المشابه جدا لطريقة عمل العصفور الأزرق نجاحًا ملحوظًا ، حيث تجاوز 100 مليون اشتراك في غضون خمسة أيام فقط من إطلاقه. ومع ذلك ، أشارت تقارير حديثة إلى أن التطبيق بدأ بالفعل يفقد بريقه بسرعة البرق وشهد انخفاضًا ملحوظًا وحادًا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا.

ثريدز

لم يسكت المدير التنفيذي لشركة "ميتا" على هذه الادعاءات وسرعان ما قام بتكذيبها والرد عليها، حيث أعرب الرئيس التنفيذي لـ Meta، مارك زوكربيرج عن تفاؤله بشأن نمو ثريدز ، مشيرًا إلى أن عشرات الملايين من الأشخاص نشيطين على التطبيق بشكل يومي، متجاوزين توقعات الشركة.

أضاف زوكربيرج في إحدى منشوراته على "ثريدز": "أنا متفائل جدًا بشأن كيفية تعامل الناس مع تطبيق ثريدز وطريقة استقباله ، النمو السريع في مراحل التطبيق المبكرة لم تكن في الحسبان وبعيدة عن مخططاتنا ولكن الأهم من ذلك أن عشرات ملايين من الأشخاص يتفاعلون بشكل يومي على ثريدز، هذا يفوق توقعاتنا"

وأوضح "مارك" : "التركيز في المرحلة المتبقية من هذا العام هو على تحسين مستوى الخدمات المقدمة والاحتفاظ بقاعدة المستخدمين الحالية، سيستغرق الأمر وقتًا لتحقيق الاستقرار ، ولكن بمجرد أن ننتهي من هذه الحركة الأولية، سنركز على تنمية مجتمع ثريدز، لقد قمنا باستخدام نفس هذه الخطوات مرات عديدة سواء مع فيسبوك أو انستجرام أو ريلز، وأنا واثق من أن ثريدز تسير على طريق جيد جدا".

ثريدز

يأتي منشور "مارك" الأحدث بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى انخفاض في تفاعل المستخدمين على منصة "ثريدز" بالرغم من عدد الحسابات المسجل في أسبوعه الأول. وفقًا لبيانات Sensor Tower ، انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 20 % تقريبًا منذ ظهوره لأول مرة في 5 يوليو.

علاوة على ذلك كشف تحليل موقع متخصص في تحليل بيانات التطبيقات عن انخفاض في عدد مستخدمي ثريدز بشكل يومي بنسبة تزيد عن 25% على مستوى العالم ، بالإضافة إلى انخفاض في مدة الوقت الذي يقضيه المستخدم على "ثريدز" بنسبة تصل إلى 50%، بمعنى أكثر بساطة، نصف المتعاملين مع التطبيق قللوا مدة تواجدهم على التطبيق بينما ربع عدد المستخدمين لم يعودوا يستخدمونه بشكل يومي.

استجابة لهذه التحديات ، تركز Meta على استقرار في أداء "ثريدز"، وتحسين النظام الأساسي وتعزيزه بمزيد من الخصائص، للاحتفاظ بالحسابات الموجودة حاليا، طمأن زوكربيرج المستخدمين إلى أن الطريقة المستخدمة حاليا مع "ثريدز" هي نفسها المستخدمة سابقا مع منصات Meta الأخرى مثل Facebook و Instagram و Stories و Reels.