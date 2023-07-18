يقلد إيلون ماسك.. مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

أعلن إيلون ماسك المالك لمنصة تويتر أن إدارة المنصة الاجتماعية ستحد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها يوميا بحيث يمكن للحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء والمشتركة في "تويتر بلو" مشاهدة عدد معين من التغريدات يوميا، والحسابات غير الموثقة العادية يمكنها أيضا مشاهدة عدد معين من التغريدات وبعد ذلك لن يسمح لك النظام الأساسي بقراءة المزيد لأنك وصلت للحد الأقصى من الاستخدام اليومي.

مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

قرار "ماسك" جاء قبل أيام قليلة من إطلاق تطبيق "ثريدز" المنافس للعصفور الأزرق والتابع لمنصة انستجرام بشكل مباشر وشركة "ميتا" الأم. ويبدو أن "مارك زوكربيرج يمشي على نفس خطى "ماسك" بالمسطرة، حيث أعلن مؤخرا عن إطلاق ثريدز عن معدل يومي لعدد المنشورات التي يمكنك رؤيتها على ثريدز.

في غضون أيام فقط بعد إطلاق Threads أعلن آدم موسيري ، الرئيس التنفيذي لـ إنستجرام ، عن تقييد عدد المنشورات التي يمكن مشاهدتها على ثريدز معللا الأمر بأنه وسيلة من وسائل مكافحة هجمات البريد العشوائي( Spam).

تنص إحدى مشاركات "موسيري" على أن "هجمات البريد العشوائي قد انتشرت ، لذا سنضطر إلى التشديد وتطبيق الحد الأقصى للمنشورات اليومية، وهو ما سيعني المزيد من تقييد الأشخاص النشطين المزيفين والحسابات السبام"

مع تطبيق السياسة الجديدة على تويتر، لم يعد ممكنا رؤية التغريدات دون تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي، والسماح للحسابات الموثقة بعدد مشاهدة 6000 منشور يوميًا بينما يمكن للحسابات العادية المجانية رؤية 600 منشور فقط، بينما الحسابات الجديدة غير الموثقة من حقها مشاهدة 300 منشور فقط في اليوم. خفف "ماسك" لاحقًا من هذه الحدود وزادها إلى 10000 تغريدة للحسابات الموثقة، وما يصل إلى 1000 تغريدة للحسابات العادية و 500 تغريدة للحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها.

جاءت هذه الخطوة من قبل إيلون ماسك لحث المزيد من المستخدمين على الاشتراك في تويتر بلو، ولكنها جائت إليه أيضا بانتقادات شديدة بسبب تأثيرها السلبي على الحسابات التي تديرها وكالات إعلامية وصحفيون وخدمات مراقبة تعتمد على مراجعة آلاف التغريدات يوميًا.