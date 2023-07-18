عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يقلد إيلون ماسك.. مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

مارك زوكربيرج يقيد
مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

 

أعلن إيلون ماسك المالك لمنصة  تويتر  أن إدارة المنصة الاجتماعية ستحد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها يوميا بحيث يمكن للحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء والمشتركة في "تويتر بلو" مشاهدة عدد معين من التغريدات يوميا، والحسابات غير الموثقة العادية يمكنها أيضا مشاهدة عدد معين من التغريدات وبعد ذلك لن يسمح لك النظام الأساسي بقراءة المزيد لأنك وصلت للحد الأقصى من الاستخدام اليومي.

 مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

قرار "ماسك" جاء قبل أيام قليلة من إطلاق تطبيق "ثريدز" المنافس للعصفور الأزرق والتابع لمنصة انستجرام بشكل مباشر وشركة "ميتا" الأم. ويبدو أن "مارك زوكربيرج يمشي على نفس خطى "ماسك" بالمسطرة، حيث أعلن مؤخرا عن إطلاق ثريدز عن معدل يومي لعدد المنشورات التي يمكنك رؤيتها على ثريدز.

في غضون أيام فقط بعد إطلاق Threads أعلن آدم موسيري ، الرئيس التنفيذي لـ إنستجرام ، عن تقييد عدد المنشورات التي يمكن مشاهدتها على ثريدز معللا الأمر بأنه وسيلة من وسائل مكافحة هجمات البريد العشوائي( Spam).

تنص إحدى مشاركات "موسيري" على أن "هجمات البريد العشوائي قد انتشرت ، لذا سنضطر إلى التشديد وتطبيق الحد الأقصى للمنشورات اليومية، وهو ما سيعني المزيد من تقييد الأشخاص النشطين المزيفين والحسابات السبام"

لو مش حابب تويتر.. تعرف على أهم ميزات تطبيق ثريدز Threads

دخلوه حب فضول ولم يستخدموه.. الوجه الآخر لنجاح ثريدز Threads السريع

مع تطبيق السياسة الجديدة على تويتر، لم يعد ممكنا رؤية التغريدات دون تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي، والسماح للحسابات الموثقة بعدد مشاهدة 6000 منشور يوميًا بينما يمكن للحسابات العادية المجانية رؤية 600 منشور فقط، بينما الحسابات الجديدة غير الموثقة من حقها مشاهدة  300 منشور فقط في اليوم. خفف "ماسك" لاحقًا من هذه الحدود وزادها إلى 10000 تغريدة للحسابات الموثقة، وما يصل إلى  1000 تغريدة للحسابات العادية  و 500 تغريدة للحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها.

جاءت هذه الخطوة من قبل إيلون ماسك لحث المزيد من المستخدمين على الاشتراك في تويتر بلو، ولكنها جائت إليه أيضا بانتقادات شديدة بسبب تأثيرها السلبي على الحسابات التي تديرها وكالات إعلامية وصحفيون وخدمات مراقبة تعتمد على مراجعة آلاف التغريدات يوميًا.

مارك زوكربيرج Threads إيلون ماسك ماسك زوكربيرج تويتر تويتر بلو ثريدز ميتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

صدي البلد يكشف تفاصيل7 ساعات قضاها إمام عاشور داخل الأهلي

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

اطمنوا.. شاهد أول تعليق من وزير الصحة عن انتشار حمى الضنك بقنا

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

موضوعات متعلقة

قريبا في مصر.. اعرف مواصفات ريلمي Realme 11 5G

هجرة جماعية من الشركات لكل السوشيال ميديا.. الحكاية كاملة

المكان بيفرق في قوة الشبكة .. نصايح تخلي الراوتر سريع

حظر حتى مع VPN.. ميتا تمنع مستخدمي أوروبا من دخول Threads لهذا السبب

رسالة تخبرك ببدء القنوات.. سارع بتحميل أحدث إصدار من WhatsApp

أمريكا تستخدم iPhone للتجسس.. روسيا تحظر استخدام كل أجهزة Apple

فئة الـ 4 آلاف جنيه.. "هونر" تطلق رسميا هاتف Play 40C

لطلبة المدارس والجامعات… موبايل أوبو A58 بكاميرا 50 ميجابكسل

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. التعليم تستعد لتطوير مناهج الثانوية العامة للتخفيف على الطلاب

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع التربية والتعليم

الغندور لـ مرتضى منصور: اطلع قول لجماهير الزمالك بعت إمام عاشور ليه؟

الحياة ليست عادلة| رسالة وداع من نجم الأهلي عقب انضمامه لـ "البنك"

محكمة العدل الدولية تنوي إطلاق منصة تسمح بتقديم شكاوى ضد الإسرائيليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

فيديو لا يصدق.. امرأة تدخل مطعما شهيرا على حصان في أستراليا

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ