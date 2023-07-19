إطلاق مشروعات جديدة بجامعة القاهرة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية

أعلنت جامعة القاهرة ، فتح باب التقدم لمشاريع تنافسية بحثية بين مختلف كليات القطاع الإنساني والاجتماعي في مختلف المحاور ذات العلاقة اعتبارا من 24 يوليو 2023 بتمويل يتراوح من 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع.

يأتي ذلك بهدف المساهمة في تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة تماشيًا مع ما تبذله الجامعة من جهود كبيرة وسعيًا لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية وسد الفجوات من خلال البحث العلمي.

محاور البحوث

جاءت محاور البحوث المتعلقة بتطوير العلوم الاجتماعية والإنسانية، لنهضة الفكر العربي المعاصر، والتي تتضمن 6 محاور هي:

العلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي والتحديات والفرص.

إشكاليات المنهج في الدراسات الاجتماعية والإنسانية.

إشكاليات تطوير المداخل النظرية للدراسات الاجتماعية والإنسانية في ضوء خصوصية المجتمع المصري.

آليات الاستفادة من الدراسات المستقبلية بالعلوم الاجتماعية والإنسانية.

مسارات تعظيم الاستفادة من نتائج البحوث الاجتماعية والإنسانية في حل مشكلات المجتمع.

آليات بناء ميثاق شرف لأخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي والإنساني.

كما أن مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، يغطي 13 مجالًا علميًا مختلفًا وهي: الآثار والتاريخ، والعلوم الإدارية، وعلم الإعلام والاتصال، وعلم الاجتماع، وعلم السياسة، والفكر العربي والإسلامي، وفلسفة الدين، وعلوم التربية والطفولة، وعلوم القانون، وعلم النفس، وعلم الاقتصاد، وعلوم اللغة والأدب، وعلم الدين المقارن.