علوم القاهرة تعلن عن موعد التقديم لـ دبلوم التكنولوجيا الجنائية

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، معلومات مهمة عن دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الجنائية و علوم مسرح الجريمة .

وقال الدكتور أحمد الشريف ، إن التقدم لدبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الجنائية و علوم مسرح الجريمة سوف يبدأ أول أغسطس ٢٠٢٣.

معلومات عن دبلوم التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة

وأوضح أنه من خلال الدبلوم يتم تزويد الطلاب بالمعارف الأساسية والمهارات التحليلية والكمية، لتأهيل الطلاب العاملين في قطاع البحث الجنائي على أعلى المستويات.

وأشار إلى أنه يتم من خلال الدبلوم إعداد خريجين متخصصين في مجال التكنولوجيا الجنائية، والعمل على تأهيلهم في مجال علوم الأدلة الجنائية، وتوظيف علم الكيمياء الجنائية في حل المشاكل المختلفة.

وأوضح أن مدة الدراسة ستكون سنة دراسية واحدة بنظام الساعات المعتمدة.

وقال الدكتور أحمد الشريف، إن مجالات عمل خريجي الدبلوم، تكون في “مصلحة الطب الشرعي، المختبرات الجنائية بوزارة الداخلية، مصلحة الجمارك، مصلحة القياس والمعايرة، وزارة البيئة، المعامل المركزية بوزارة الصحة”، وغيرها من المنظمات المحلية والدولية، والمؤسسات الجنائية، والمراكز البحثية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.