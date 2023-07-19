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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الحرارة المرتفعة.. فيضانات غزيرة في دولة عربية

جانب من الفيضانات
جانب من الفيضانات

شهدت مجموعة من مناطق الأطلس الكبير حالة جوية غير مستقرة؛ فقد تشكلت سحب محملة بأمطار وزخات رعدية قوية خلفت فيضانات؛ ما تسبب في خسائر مادية كبيرة.


وبحسب صحيفة هسبريس المغربية؛ فقد دعت مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار، وتفادي الوقوف تحت الأشجار العالية والأعمدة، والتقليص من التحرك أثناء العاصفة الرعدية القوية المصحوبة بالبرق، وكذا الابتعاد عن الوديان والمنحدرات وعدم المجازفة بعبورها.

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وابانت مديرية الأرصاد الجوية، في تصريح لهسبريس، أن العوامل التي لعبت دورا هاما في تشكل هذه السحب غير المستقرة تتعلق أساسا بالحرارة في الأجواء السفلى، إذ تميزت هذه الفترة بطقس حار بكل من السهول الداخلية، مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية ووسط وجنوب البلاد.


ونوهت  المديرية إلى أن هذه الطاقة الحرارية ساهمت في نشاط حركة عمودية للهواء إلى الأعلى، خصوصا مع وجود الرطوبة المدارية القادمة من جنوب غرب البلاد في كل طبقات الجو، التي تكاثفت بسرعة عندما صادفت عبور هواء بارد في الطبقات العليا حيت تكونت قطرات مطرية كثيفة وكثيرة، وهذا التباين في الحرارة بين طبقة الجو السفلى الحارة (أكثر من 40 درجة) والعليا الباردة (ناقص 8 درجات) ووجود الرطوبة في الأجواء، أدى إلى تكثيف الرطوبة في طبقات الجو العليا، ومن ثم زيادة حدة عدم الاستقرار.

وأضاف المصدر ذاته أن التضاريس المرتفعة لسلسلة جبال الأطلس ساهمت في ارتفاع الهواء بسرعة، مما أدى إلى تشكل السحب الركامية غير المستقرة التي أعطت زخات رعدية محلية، إذ سجل أكثر من 42 ملم في ساعة من الزمن بمنطقة تحناوت و21 ملم بأوكايمدن.

وتتوقع المديرية انخفاض حدة عدم الاستقرار هذا اليوم مقارنة بأمس الثلاثاء، مبرزة أن الطقس الحار سيسود فوق كل من سهول تادلة، الرحامنة، السايس، واد ملوية، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع تمركز سحب غير مستقرة ومحملة بقطرات مطرية ورعد، وذلك فوق الأطلسين الكبير والمتوسط وأقصى جنوب البلاد.

ظهور سحب أخرى منخفضة وكثيفة 

كما تتوقع ظهور سحب أخرى منخفضة وكثيفة بعض الشيء على السواحل الممتدة ما بين تزنيت وطرفاية، ويرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب.

وكانت المديرية في السعودية قد نبهت إلى أن زخات رعدية محليا قوية، من 25 إلى 35 ملمترا، ستهم عددا من مناطق المملكة يوم الثلاثاء.

وأوضحت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات الرعدية مرتقبة بكل من شيشاوة والحوز وتارودانت وطاطا وورزازات وأسا الزاك والسمارة، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشرة ليلا. 

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