مخدتش جرعة المخدرات.. أم تنهي حياة ابنها بسبب العصبية في القاهرة

واقعة مأساوية شهدتها منطقة البساتين في القاهرة، ارتكبتها سيدة في حق ابنيها الصغيرين فقامت بالتعدي عليهما حتى لقى أحدهما مصرعه، وذلك أثر تعرضها لحالة من العصبية والهياج بسبب عدم تناولها جرعة المخدرات المعتادة على تناولها.

أم تنهي حياة ابنها في البساتين

باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة مقتل طفل يبلغ عاما ونصف العام، وإصابة شقيقه بمنطقة البساتين إثر تعرضهما للضرب على يد والدتهما بسبب تعرضها لحالة من العصبية بسبب عدم تناولها جرعة المخدرات التي اعتادت على تناولها.

وصرحت النيابة العامة في القاهرة، بدفن جثمان الطفل المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وإجراء تقرير مفصل بالإصابات الواقعة به، وطلبت تحريات المباحث في القاهرة حول الواقعة، وأستمعت لأقوال المتهمة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، التفاصيل الكاملة في واقعة مقتل طفل عام ونصف على يد والدته وإصابة شقيقه، بعد قيام والدتهم بالتعدي عليهم بسبب أنها تتعاطى المخدرات، وعدم تناولها جرعة المخدرات اللازمة في يوم الجريمة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن المتهمة إعتادت على تناول المواد المخدرة، وفي يوم الواقعة لم تتناول جرعة المخدرات، وهو ما أصابها بنوبات من العصبية وعدم الإتزان وقامت على أثرها بالتعدي على أطفالها وإصابة أحدهم ومصرع الآخر بسبب وصلة التعذيب التي تعرضا لها الصغيرين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوجود جثمان صغير في إحدى الشقق السكنية بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص والمعاينة التي أجرتها أجهزة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثة لطفل بالغ من العمر عام ونصف، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل شقيقه لبيان ما به من إصابات، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة والدة الصغيرين بعد قيامها بالتعدي عليهم بالضرب بسبب إدمانها للمواد المخدرة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في القاهرة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.