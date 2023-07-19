السنة الهجرية .. كلمات دعاء أول شهر محرم

السنة الهجرية، في شهر المحرم وقعت أحداث كثيرة منها تولي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة عقب استشهاد سيدنا عمر بن الخطاب وفي شهر المحرم الذي هو أول شهور السنة الهجرية نصوم فيه تاسوعاء وعاشوراء، وفي أول محرم نحتفل برأس السنة الهجرية، كما أنه من الأشهر الحرم أي التي حرم الله فيها عز وجل القتال، دعاء أول محرم لم يرد نص بذلك لكن باب الدعاء واسع في أي وقت أن ندعوا بما نشاء وفي السطور التالية دعاء اول محرم.

ويستحب أن ندعوا ونقول في دعاء أول محرم ، اللهم يا محول الأحوال، حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال.



- اللهم اني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهَلًكَتِها، وأرغبُ إليك أن تحفظ عليَّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي .

-اللهم اجعل لهم في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يا رب العالمين. ربي بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك. اللهم بلل قبر والديّ من أنهار جنتك، واجعل لهما في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يارب العالمين.

-اللهم انا نسالك الخير كله في هذا العام القادم ولاتحرمنا من فعل الطاعات واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا اكرم الاكرمين.

اللهم انا نسال ان يكون هذا العام عام خير وسلام وان تطهر بلاد المقدس من اليهود الحاقدين فانهم لا يعجزونك ويا بنى يهود لنا رب كبير فانتقم منهم يا قهار يا الله يا الله يا الله.

-سبحان اللهم وبحمدك, لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, أنت الهي موضع كل الشكوى, ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء, وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك, ما أعظم اسمك في أهَلْ السماء, واحمد فعلك في أهَلْ الأرض.

نسألك يا ربنا أن تمدنا بمدد من عندك ،وستر من عندك، ودواما لنور وقاية عزتك ، وملازمة لسنة مصطفاك وحبيبك صلى الله عليه وسلم ...وجد علينا بمعارف الأصفياء و الأولياء من خلقك ...واعرج بنا في مقامات السالكين إليك من غير حول منا ولا قوة.

-اللهم بحق ما أفضت على حجيج بيتك من فضل وعتق ومنة ورضوان ومحبة وتزكية وطهر فودعوا بيتك العتيق كيوم ولدتهم أمهاتهم أفض علينا بأوفر الحظ والنصيب بما أفضت به عليهم وبما أفضت عليهم من شوق الوداع لبيتك فأفض علينا من حالهم ،وحقق بفضلك وكرمك ما اشتاقت إليه نفوسنا من زيارة بيتك ورؤية نبيك والتمتع بأنوار كريم وجهك.



اللهم احشرنا في زمرة حبيبك ونبيك، ومكن لنا الإقامة بمدينته، والصلاة في روضته وحققنا به وبأنواره فلا يغيب عنا فى غيب أو شهادة ..وتقبل منا ومن أهلنا وكل من له حق علينا ومن أوصنا واستوصنا ومن أحبنا فيك يارب العالمين.

- اللهم أعدها علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممن صدق فيهم قولك

- اللهم أروِ قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب، واجعلهم من المكرمين المُنعمين .

اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون. اللهم ارحم أبي وأمي وعوضهما عن كل ألم أصابهما بـجنة عرضها السموات والأرض.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.

-اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، و ترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.



أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة

أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة، الدعاء في الإسلام له فضل عظيم وكبير ويتجلى هذا الأمر في أنه سبب كبير من أسباب سعة الصدر والرضا وراحة البال وهو سبب كبير من أسباب التقرب إلى الله عز وجل لذا أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة مطلوبة ومستحبة وعلينا تكرارها مع قدوم أيام وعام جديد، ولذا نقدم في السطور التالية أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة.



-اللهم اني استودعك سنه مضت من عمري بأن تغفرها لي وترحمني وتعفو عني وأن تبارك لي في ايامي القادمه وتصلح نفسي وتيسر آمري يارب لاتفجعني بفقد احد فلا طاقه لنا لفقد الأحبة ربي احفظ لي سعادتي ومن حولي ولاتحرمني قريب ولا بعيد انا وكل أحبتي هنا وكل من قال آمين وجميع المسلمين.

السنة الهجرية الجديدة

يستحب التوسعة وإدخال السرور والفرح على الناس وعلى الأهل والأقارب يوم عاشوراء؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» أخرجه البيهقي، قال ابن عيينة: "قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا".



السنة الهجرية الجديدة، بداية السنة الهجرية المباركة ومع دخول العام الهجري الجديد لا يمكنني أن أدعو إلَّا بما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اللهم لك الحمد، أنت نورُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت ربُّ السماواتِ والأرض ومَن فيهن، أنت الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولِقاؤك الحقُّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حق، والنبِيُّون حق، والساعةُ حق، اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنت، وعليك توكَّلت، وإليك أنَبت، وبك خاصَمت، وإليك حاكَمت، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرت، وما أسرَرتُ وما أعلَنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت.



--ربي اجعل هذه السنة الجديدة سعيدة ومليئة بالخير، واحفظ لي أهلي ولا تريني فيهم مكروهًا.

-أسألك اللهم أن ترفع ذكري، وتيسر أمري، وتحقق حلمي، وتحصن فرجي، وتغفر ذنبي يا مجيب الدعاء.

-اللهم لا تخيب لنا رجاءً في السنة القادمة، واحفظ لنا أحبتنا، وأشرح صدورنا ويسر أمورنا يا الله.

--اللهم صل الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنى.. و أستغفرك اللهم فأغفر لي ما فعلته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، اللهم إني أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لي إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- اللهم احفظ عائلتي دائما بالخير وبما يرضيك، واجعلني وهم من أهل الجنة.

-حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم.. آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً، إنك أنت الوهاب.