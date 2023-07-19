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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يشهد إحتفالية رأس السنة الهجرية بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم

محافظ المنوفية يشهد
محافظ المنوفية يشهد إحتفالية رأس السنة الهجرية بمسجد الرؤوف

 
شهد اليوم الأربعاء ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإحتفال بالعام الهجري الجديد 1445هـ  والذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة العصر بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم ، حضر الحفل محمد موسى نائب المحافظ ، و الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، والعميد هشام عبدالصمد المستشار العسكرى ، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من رجال الدين والدعوة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، أعقبه كلمة الدكتور خالد عبدالسلام وكيل مديرية الأوقاف بالمنوفية تحدث فيها عن فضائل الهجرة النبوية الشريفة والاستفادة من دروسها العظيمة في كافة مناحى حياتنا اليومية وأخذ العبرة والعظة من معناها وهدفها والتى جسدت منهجاً عظيماً في التخطيط والإعداد الجيد وعوامل الأخذ بالأسباب والتوكل علي الله ، وأن الهجرة النبوية رسالة تأكيد على العمل الجاد، واختتم الحفل بالإبتهالات والمدائح النبوية.

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ومن جانبه قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللقيادات التنفيذية وجموع أهالى وأبناء شعب المنوفية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى ثورة 23 يوليو ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى مصرنا الحبيبة هذه الأيام بالخير والازدهار ، ومؤكداً على استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بشتى المجالات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

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