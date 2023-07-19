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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية: حملات توعوية واستطلاعات رأى بجميع مراكز خدمة العملاء

حملات توعوية
حملات توعوية

أكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية التواصل المستمر مع المواطنين من خلال حملات وندوات التوعية واستطلاعات آراء العملاء، حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها، وفي إطار استعدادات الشركة للمشاركة في جائزة التميز الحكومي لعام 2023م بالتعاون والشراكة مع إدارة جائزة التميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط في مجالي خدمة العملاء والخطوط الساخنة.

وقال صالح إن فريق التوعية بالشركة أجرى حملات توعوية وزيارات ميدانية واستطلاعات لآراء العملاء المترددين على جميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة وتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وعدادات المياه مسبقة الدفع، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المياه والصرف الصحي.

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يأتي ذلك في إطار مبادرة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بإطلاق جائزة التميز الحكومي بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، فى مبادرة الأولى من نوعها كأول شركة قطاع أعمال عام، تشارك فى تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية، تحقيقا لأهداف الشركة الاستراتيجية ورؤية الدولة المصرية 2030.
 

التميز الحكومى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المشروعات الجاري تنفيذها ترشيد الاستهلاك جائزة التميز الحكومي خدمة العملاء خدمة الخط الساخن رؤية الدولة المصرية 2030 رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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