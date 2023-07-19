رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس محكمة شبين الكوم الكلية

استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، المستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس محكمة شبين الكوم الكلية، وذلك فى إطار توطيد سبل التعاون المستمر من جميع الأجهزة القضائية وجامعة المنوفية.

رحب رئيس الجامعة بالمستشار فى أولى زياراته للجامعة، ومثمنا الدور الهام للسلطة القضائية التى تتولى تطبيق القانون ومسئولة عن تطبيق العدالة ومسيرة وتقاليد القضاء فى الدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه البالغ ودعمه الكامل لجميع الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية لتحقيق التنمية الشاملة على جميع المستويات.

وأعرب رئيس المحكمة عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بدور جامعة المنوفية منارة العلم فى قلب الدلتا ودورها الرائد فى العملية التعليمية والبحثية وما تحقق من إنجازات فى فترة وجيزة، متمنيا مزيدا من التقدم والتطور للجامعة، مؤكدا تقديم جميع سبل التعاون الممكنة لتحقيق رسالة الجامعة.

حضر اللقاء الدكتور حسام عريض، المستشار بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل والمستشار القانوني لجامعة المنوفية، والدكتور أمجد عمارة، عميد كلية التجارة، والدكتور منصور محمد، عميد الحقوق.