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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة ناجى تطرح "أبو الغضب" وتخص الرجال بــ "فك التكشيرة"

مروة ناجي
مروة ناجي

طرحت المطربة مروة ناجى، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيتها الجديدة "أبو الغضب" التى تفتتح بها نشاطها الفنى فى موسم الصيف.

 وتطالب مروة فى أغنيتها كل المرتبطين فى علاقتهما الاجتماعية، وخاصة الرجال، بفك التكشيرة والبعد عن العصبية، والبحث عن السعادة، والفرحة، والبهجة، عن طريق الابتسام والضحك والانطلاق فى الحياة. 

من ناحية أخرى عبرت مروة ناجي، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان جرش الموسيقي، وقد تم اختيار مصر لتكون ضيف شرف مهرجان "جرش" بالأردن فى دورته المقبلة التى تنطلق ٢٦ الشهر الجارى.

وقالت مروة ناجي: "شرف لي الوقوف على مسرح مهرجان جرش فهو من أهم المهرجانات العربية على مستوى العالم العربي.

 أغنية "أبو الغضب" كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقى حازم السعيد ، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند.
 

كلمات الأغنية

وتقول كلمات "أبو الغضب":.. متعصب دايما ومقفل .. مانتش طايق كلمة لحد متنرفز على طول ومتنشن .. مالك كدة ليه قالبها بجد روق على حالك كده واهدى .. وأنت بتضحك شكلك أحلى دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة .. مش مستاهله إننا نتشد أبو الغضب ليه الضحك عندك بالطلب .. من غير سبب قالب وشك من غير سبب ياخي تتحسد .. لو ضحكة طلعت بالغلط رغم التكشيرة وتقفيلتك .. والعصبية اللي ملزماك فيك حاجة جميلة طيبة قلبك .. وعشانها أنا أصلا حباك ما خلاص اتعودت عليها .. وحاجات أنا هفضل اعديها لكن لو ناوي تسوق فيها .. خلي في علمك مش سيباك

مروة ناجي المطربة مروة ناجي

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