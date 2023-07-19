المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل قرار الرئيس السيسي بالعفو عن باتريك والباقر

أشاد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطنى، باستخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحياته الدستورية، واستجابته لمجلس أمناء الحوار الوطني، بعد اتخاذه قرارا بالعفو الرئاسي عن باتريك زكي ومحمد الباقر.

وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، إن استجابة الرئيس السيسي تؤكد دعمه للحوار الوطني، مؤكدا أن أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة تكتسب المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن.

أحكام الدستور

وأوضح رئيس الأمانة العامة للحوار الوطنى، أن الفكرة الأساسية لوجود الحوار وطنى، هو تحقيق الإرادة السياسية التى تعمل وفق أحكام الدستور ولبناء الجمهورية الجديدة.