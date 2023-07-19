تصعيد خطير.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية تجاه غواصة نووية أمريكية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين شرقا صباح اليوم الأربعاء، حسبما قالت الجيوش اليابانية والكورية الجنوبية، بعد ساعات من وصول غواصة أمريكية تحمل صواريخ بالستية نووية إلى ميناء كوري جنوبي لأول مرة في أربعة عقود.

ورست الغواصة "يو إس إس كنتاكي"، وهي من طراز أوهايو المزودة بصواريخ بالستية نووية، في مدينة بوسان جنوب شرق البلاد. وتزامن وصولها مع بدء محادثات بين الحلفاء لتنسيق الردود في حال اندلاع حرب نووية مع كوريا الشمالية.

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، على متن الغواصة، إن وصولها يبرز عزم التحالف على نشر الأصول الإستراتيجية الأمريكية وتحسين قدرات المظلة النووية الأمريكية.

وأضاف يون “سنجعل من المستحيل على كوريا الشمالية التفكير في استفزاز نووي، وقد حذرناها بشكل واضح أن ذلك سيؤدي إلى نهاية نظامها”.

بدا أن كلا الصاروخين المطلقين من كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان، حسبما قالت وزارة الدفاع اليابانية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، “إننا ندين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية المتتالية باعتباره أفعالًا استفزازية خطيرة تقوض سلام واستقرار شبه الجزيرة الكورية وكذلك المجتمع الدولي، وهي انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

كما قالت القوات المسلحة الأمريكية، إنها على علم بإطلاق الصواريخ وإنها تتشاور عن كثب مع حلفائها وشركائها. لم تظهر علامات على أن إطلاقات تشكل تهديدًا فوريًا للولايات المتحدة أو لحلفائها، لكن الأحداث تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج كوريا الشمالية غير المشروع للأسلحة.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحفيين، بلغ ارتفاع الصاروخ الأول 50 كيلومترًا (31 ميلاً) وغطى مسافة 550 كيلومترًا، بينما ارتفع الثاني إلى ارتفاع 50 كيلومترًا وطار 600 كيلومترًا.

وتقدمت اليابان باحتجاج ضد إطلاق الصواريخ من خلال القنوات الدبلوماسية، قال هذا.

ويأتي إطلاق النار بعد نحو أسبوع من اختبار كوريا الشمالية لأحدث صاروخ بالستي قاري من طراز هواسونغ-18، وهو إطلاق قالت بيونغ يانغ إنه تحذير للولايات المتحدة وخصومها الآخرين.

وفي يوم الثلاثاء أيضًا، فر جندي أمريكي يواجه إجراءات تأديبية عبر الحدود بين كوريا إلى كوريا الشمالية. يُعتقد أن الجندي في قبضة كوريا الشمالية، قالت هذه واشنطن، مخلفة أزمة جديدة بين الخصمين.

قال ليف إيرك إسلي، أستاذ بجامعة إهوا في سول، “إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية على الأرجح غير مرتبط بعبور جندي أمريكي للحدود بين كوريا، لكن مثل هذه الحادثة لا تساعد في تحسين الأمور”.