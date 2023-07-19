«صحة بني سويف» تعلن أسماء الطلاب لإجراء كشف الهيئة بمدارس التمريض

أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أسماء الطلاب للدخول لإجراء كشف الهيئة للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية البنين والبنات داخل المحافظة للعام الدراسي 2023 /2024.

وحصل « صدى البلد » على أسماء الطلاب ومواعيد إجراء كشف الهيئة والطبي، بواقع 94 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 30 يوليو والكشف الطبي يوم 3 أغسطس، و40 طالبة بمدرسة تمريض ناصر، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 25 يوليو والكشف الطبي يوم 30 يوليو ، و 39 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 26 يوليو والكشف الطبي يوم 1 أغسطس.

وكذلك 41 طالبة بمدرسة تمريض ببا، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 26 يوليو والكشف الطبي يوم 1 أغسطس، و 40 طالبة بمدرسة تمريض الفشن، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 31 يوليو والكشف الطبي يوم 6 أغسطس، و 39 طالبة بتَمريض الواسطى، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 25 يوليو والكشف الطبي يوم 30 يوليو، بجانب 69 طالبًا (ذكور) بمَدرسة باروط حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 24 يوليو والكشف الطبي يوم 25 يوليو.

وكانت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة ببنى سويف، أعلنت عن فتح باب قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض ببني سويف لعام 2023 /2024.

شروط التقدم:

- شروط قبول الملف الحصول على مجموع 250 درجة بالشهادة الإعدادية.

- القبول بالمدارس طبقا للمجموع الأعلى.

- يتم تحديد الحد الأدنى لكل مدرسة بعد الانتهاء من التنسيق.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- أن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، على أن يتم القبول بكل مركز على حدة؛ حفاظًا على مبدأ التوطين ولا يتم القبول من خارج المحافظة.

- الالتزام بكثافة الفصل المقررة ( 25-30) طالبًا وطالبة.

- توريد 100 جنيه لصالح صندوق المدارس.

* يلتزم الطالب/ الطالبة المتقدم لمدارس التمريض بعمل إقرار مصدق من ولي الأمر بالآتي:-

_ التفرغ الكامل للدراسة.

_ ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج اثناء فترة الدراسة.

_ الالتزام بمواعيد التقدم بملفات الالتحاق بمدارس التمريض وعدم قبول أي ملفات بعد انتهاء هذه المدة.

_ الالتزام بمواعيد كشف اختبارات (كشف الهيئة- اختبار القدرات_ الكشف الطبي) بكل مدرسة وعدم قبول أي طالب في حالة عدم التزامه بالموعد المحدد للكشف.

_ فترة التقديم لمدارس التمريض من 9 /7 /2023 إلى 17 /7 /2023.

ـ الأوراق المطلوبة: ملف التقديم بعد استيفائه حافظة أوراق بلاستيكية صورة استمارة النجاح بالشهادة الإعدادية ـ عدد 2 صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر ـ عدد 2 صورة شخصية - صورة بطاقة ولي الأمر - صورة إيصال التوريد.

- يتم الإعلان عن كشف نتيجة المرشحين لكشف الهيئة يوم 20 /7 /2023.

ثانياً: يشترط اجتياز المتقدمين للاختبارات الاتية.

- اختبار اللغة العربية، ولغة الانجليزية، وحاسب آلي على أن لا تقل درجة المقبولين عن 70٪ من درجة كل مادة.

_ اجتياز كشف الهيئة.

_ اجتياز الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي.

_ عدم نقل الطالب/ الطالبة من مدرسة إلي أخري أثناء الدراسة.

_ لا يعتبر الطالب/ الطالبة مقبولاً إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق خلال أسبوع من تاريخ إعلان نتيجة المقبولين بمدارس التمريض.

_ لا يوجد استئناءات في القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى الجمهورية طبقًا لتعليمات الوزارة.

_ بالنسبة للطلاب الذين لم يتم قبولهم لا يحق لهم سحب ملفات التقدم.

IMG-20230719-WA0047